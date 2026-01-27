La mala noticia que recibió el Chaqueño Palavecino tras sacarse una foto con Javier Milei

Lo que parecía una postal más del color y el coraje en el Festival Nacional de la Doma y el Folklore de Jesús María terminó detonando una bomba en el corazón del ambiente tradicionalista. La aparición del Chaqueño Palavecino junto al presidente Javier Milei sobre el escenario no fue gratuita: la Asociación Federal de Raíces Criollas decidió expulsar al cantor de sus filas, alegando una "incompatibilidad de esencias".

La polémica medida que afectó al Chaqueño Palavecino

La medida, comunicada de manera oficial y sin anestesia, marca un antes y un después en el vínculo del artista salteño con las entidades criollistas. Para la asociación, la foto de Palavecino con el mandatario nacional no fue un gesto casual, sino una señal pública que colisiona de frente con los valores históricos que dicen representar.

En un comunicado cargado de voltaje ideológico, la entidad fue tajante: la presencia del músico junto a Milei en un evento tan profundamente ligado a la identidad argentina resulta “incompatible con la esencia criolla”. Desde la mirada de la organización, el folklore debe mantener una autonomía sagrada frente a los gobiernos de turno, un purismo que supuestamente el Chaqueño Palavecino habría roto al compartir el centro de la escena con el poder político.

Chaqueño Palavecino

"Del lado del pueblo, no del poder"

La interna, que ya trasciende lo musical para meterse de lleno en la política, reabre un debate eterno: ¿Hasta dónde llega la libertad de un artista popular antes de ser juzgado por su entorno? La Asociación Federal de Raíces Criollas dejó clara su postura con una frase que suena a sentencia: “Nuestros valores históricos están del lado del pueblo, no del poder”.

Para la conducción de la entidad, la cultura de raíz debe pararse en un lugar autónomo y alejado de las estructuras de mando, algo que interpretan como una contradicción flagrante en la actitud del cantor de General Ballivián. Esta decisión drástica no solo separa al Chaqueño Palavecino de su órbita institucional, sino que lo pone en el ojo de la tormenta dentro de un ambiente que, hasta ayer, lo consideraba uno de sus máximos referentes.

Ahora, al parecer tomarse una fotografía con el presidente de la Nación es un pecado que te puede expulsar de instituciones. Hoy la víctima fue el Chaqueño Palavecino.

