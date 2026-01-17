El picante mensaje de Jorge Rial contra el Chaqueño Palavecino por cantar con Javier Milei: "Chaqueño Pagavecino"

La sorpresiva aparición de Javier Milei en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María no solo dio que hablar por lo inusual de la escena —el Presidente cantando “Amor salvaje” a dúo con el Chaqueño Palavecino—, sino también por las reacciones que se desataron después. Fiel a su estilo directo y sin filtro, Jorge Rial no dejó pasar el momento y lanzó un mensaje tan irónico como filoso que rápidamente encendió la polémica.

El episodio ocurrió durante la madrugada del sábado, cuando Milei fue invitado a subir al escenario del tradicional festival cordobés. La postal recorrió las redes en cuestión de minutos y se convirtió en tendencia, dividiendo opiniones entre quienes celebraron el gesto y quienes lo cuestionaron con dureza.

El mensaje de Jorge Rial que desató la polémica

Siempre atento a los movimientos del Presidente y crítico declarado de su gestión, Jorge Rial utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre el episodio. Con una ironía punzante, apuntó directamente contra el artista salteño y escribió: “El Chequeño Palavecino. ¿No era así como los bautizaban a los artistas que viven de la del Estado? ¿O mejor el Chaqueño Pagavecino?”.

Jorge Rial contra el Chaqueño Palavecino por cantar con Javier Milei

El comentario, cargado de sarcasmo, hizo referencia a los debates recurrentes sobre el financiamiento estatal de los artistas y no tardó en viralizarse, sumando un nuevo capítulo a la controversia generada tras la presencia de Milei en uno de los festivales populares más importantes del país.

Jesús María, en el centro de la escena

La participación del mandatario en Jesús María sorprendió incluso a sus propios seguidores. Invitado por el Chaqueño Palavecino, Milei agradeció públicamente a los organizadores y destacó el valor del festival como símbolo de las tradiciones argentinas.

En ese contexto, la opinión de Rial no pasó inadvertida. El conductor, que desde hace tiempo mantiene una postura abiertamente opuesta a la del líder libertario, volvió a marcar distancia y dejó en claro su mirada sobre quienes eligen mostrarse junto al Presidente.

El cruce se da, además, en un escenario de fuertes enfrentamientos públicos entre Javier Milei y figuras del mundo artístico. El caso más resonante fue el de Lali Espósito, con quien el Presidente protagonizó una escalada de declaraciones y chicanas que aún resuenan en redes y medios.

Con Jesús María todavía en boca de todos, el mensaje de Jorge Rial contra el Chaqueño Palavecino por mostrarse junto a Javier Milei, volvió a poner el foco el vínculo entre política, cultura y espectáculo.

