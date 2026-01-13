Nico Occhiato habló de su crisis con Flor Jazmín Peña después del video que filtró Momi Giardina. El conductor se refirió al episodio que rápidamente se viralizó y generó comentarios entre sus seguidores. Su respuesta buscó poner en contexto lo ocurrido y marcar distancia de las interpretaciones que circularon.

Nico Occhiato en medio de una crisis con Flor Jazmín Peña tras el video de Momi Giardina

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña quedaron en el centro de la atención tras el video que filtró Momi Giardina. En ese contexto, el conductor habló de lo sucedido y buscó aclarar la situación, marcando su postura frente a los rumores que se instalaron sobre su relación con la bailarina. Con un mensaje breve, comentó qué pasó en la fiesta.

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

En los últimos días, se viralizó en redes sociales una grabación de la comediante, donde se la podía ver junto a su hija, Juli Castro, y sus compañeros de Luzu TV en un evento en Pinamar. Pero toda la atención se centró en la pareja del presentador y la artista, ya que estaban hablándose al oído; esto derivó en especulaciones sobre el vínculo entre ambos.

El material difundido mostraba, según lo observado por sus seguidores, a Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña en un momento de tensión. La escena fue interpretada por muchos como una discusión, lo que rápidamente se tradujo en comentarios sobre una posible crisis en la pareja. La circulación del video en redes amplificó la situación y puso a los protagonistas en el centro de la atención.

La filtración por parte de Momi Giardina fue el punto de partida de las especulaciones de todos los seguidores del programa. A partir de allí, comenzaron a surgir versiones que hablaban de diferencias entre la pareja, aunque ninguno de los dos había hecho declaraciones públicas en ese momento.

La respuesta de Nico Occhiato ante los rumores de crisis con Flor Jazmín Peña

Ante la repercusión de la grabación, Nico Occhiato decidió expresarse en su cuenta de X (antes Twitter). Con un mensaje cargado de ironía, buscó relativizar lo ocurrido y dar su visión sobre el episodio. “Jajajaj, ¿¿¿qué dicen??? Si eso es una discusión, quiero discutir así toda la vida”, escribió, dejando en claro que no consideraba el hecho como un conflicto real.

Nico Occhiato

La publicación que el conductor realizó fue interpretada, por sus seguidores, como un intento de bajar el tono a la situación y de mostrar que la relación con Flor Jazmín Peña no atravesaba una crisis como se había especulado. El descargo se convirtió en la principal referencia sobre lo sucedido y marcó la postura del conductor frente a los rumores.

Cabe destacar que la pareja de Nico Occhiato y la actriz siempre despertó interés en el público. Ambos comparten proyectos laborales y una vida personal que suele estar bajo la mirada de los seguidores. La difusión del video y las interpretaciones posteriores evidencian una situación que terminó siendo malinterpretada.

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

