La foto inédita de Nico Occhiato con Luciano Castro y Celeste Cid en sus comienzos en la televisión que causó risas

Durante la última transmisión del stream Nadie Dice Nada, Nico Occhiato sorprendió a toda la audiencia al mostrar una postal inédita junto a Luciano Castro y Celeste Cid en sus comienzos televisivos. Lejos de ser un personaje destacado en la televisión, el creador de Luzu TV comenzó su carrera en la pantalla chica con pequeños papeles que, años después, lo llevaron a ganarse un lugar.

La divertida anécdota de Nico Occhiato con Luciano Castro y Celeste Cid

Durante una distendida conversación con Ángela Torres y los panelistas del ciclo de streaming, Nico Occhiato habló de sus inicios televisivos haciendo de “extra”. El presentador se abrió paso en los medios obteniendo pequeñas interpretaciones en prestigiosas telenovelas. Una de ellas fue la que protagonizó junto a Luciano Castro y Celeste Cid en la telenovela Sos Mi Hombre.

Nico Occhiato | Instagram

“Yo en ese momento laburaba repartiendo con el flete y un día de laburar de extra de ocho horas me daba toda una semana con el flete”, comenzó diciendo el novio de Flor Jazmín. Fue en ese momento en el que el panel quiso saber más acerca de su pasado. “Yo en ese momento hice quince días de vacaciones de invierno, también haciendo de alumno de un colegio en una serie homenaje para la TV Pública. Sentadito en un banco, no metiendo ni un bocado”, recordó con nostalgia.

Estas escuetas apariciones lo llevaron a ir formando parte de diversos staffs de elencos hasta llegar a unos de los más destacados de la televisión abierta. Con el humor que la caracteriza, la cantante juvenil fue más allá e indagó en “el lore -contexto- de los extras”.

La foto de Nico Occhiato junto a Celeste Cid y Luciano Castro

Durante su repaso por los momentos más épicos que presenció, Nico Occhiato afirmó: “En los momentos de extras, hay jerarquías. Está el que entra siempre…”. No obstante, se dispuso a buscar una muestra fehaciente de las primeras apariciones ante cámara. “Este momento es clave porque era una fiesta y yo estaba tomando algo. La escena era entre Luciano Castro y Celeste Cid”, indicó el influencer. Acto seguido, reveló: “Y en un momento de la fiesta yo veo que la cámara está acá y el director quería que sólo se me vea el hombro. En ese momento yo rompo el plano y entro (a la escena)”.

Nico Occhiato mostró una foto junto a Luciano Castro y Celeste Cid | Tik Tok

En dicha oportunidad, el productor sacó captura y compartió la foto en su Facebook para inmortalizar el momento especial. “Adelante de Luciano Castro, ¿eh? Parece que soy yo el protagonista”, bromeó despertando las risas de todos los panelistas que veían incrédulos esta foto de archivo inédita. “La camisa muy Polka”, lanzó la hija de Gloria Carrá.

“Y en un momento, pasa caminando por al lado mío (Castro) y yo ahí… tomando un birrín”, agregó. “¡Ya sos parte del elenco!”, ironizó Angelita, mientras Santi Talledo disparó: “Ahí si me decís que sos del elenco, te lo creo”. Finalmente, Nico exclamó dejando en claro su faceta extrovertida para ganar segundos de pantalla: “Ven esto tenía que hacer yo (mostrando el hombro de un extra), no formar parte de la escena”.

A la divertida anécdota de Nico Occhiato con su rol como extra a la escena entre Luciano Castro y Celeste Cid, quienes ya eran actores consagrados de los medios, se sumaron las experiencias de Momi Giardina y de Santiago Talledo quienes también recordaron sus primeros pasos en ficciones. Pese a que ninguno de ellos obtuvo la letra de un guion ni se les conoció la voz, con el paso del tiempo y su incansable búsqueda para lograr sus sueños, lograron convertirse en artistas destacados que hoy ocupan un lugar indiscutible frente a las pantallas.

NB