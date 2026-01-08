Después de que se viralizara el video en el que se ve a Martín Demichelis junto a dos de sus hijos siendo rescatados en el mar, se conoció cuál fue la reacción de Evangelina Anderson al enterarse de la estremecedora situación que atravesó su familia.

Revelan la reacción de Evangelina Anderson al entererarse que sus hijos tuvieron que ser rescatados del mar en Uruguay

En A la tarde (América TV), donde este jueves 8 de enero compartieron las imágenes del rescate y explicaron cómo habían quedado atrapados en el agua, el periodista Santiago Sposatto reveló de qué manera Evangelina Anderson tomó conocimiento del episodio. "Se enteró en el avión, volviendo a Buenos Aires, y por uno de sus hijos. No se enteró por Martín Demichelis", explicó al aire.

Según detalló, quien le habría contado lo ocurrido fue Bastian, el hijo mayor de la la participante de MasterChef Celebrity (Telefe) y el exfutbolista. “Está totalmente indignada. Cuatro días después se entera de que dos de sus hijos podrían haber muerto”, afirmó Sposatto. Y agregó: "Esto pasó el 31 de diciembre, pero ella se entera recién el 4 de enero, durante el vuelo de regreso, cuando el mayor se lo cuenta".

Por su parte, el periodista Oliver Quiroz analizó las impactantes imágenes del rescate y aportó más detalles sobre la dramática escena. "Se ve a Martín Demichelis flotando en el agua, casi tapado por las olas. Estaba Bastian, también su sobrina y su nena, Abrojito", describió. De esta manera, explicó que el entrenador no solo se encontraba en el mar con su hijo adolescente, sino también con la pequeña de 8 años.

La familia de Evangelina Anderson y Martín Demichelis atraviesa un tiempo de cambios

Las imágenes generaron una fuerte reacción en el estudio y despertaron la indignación de Karina Mazzocco, quien no ocultó su preocupación y cuestionó la gravedad de la situación al ver el video del exdirector técnico y los menores luchando contra el oleaje. "Tenés que ser muy salame. Si hay carteles que dicen: ‘No te podés bañar’, no te podés bañar. Entonces, es totalmente culpable Demichelis", sentenció la conductora.