Revelan el motivo por el que echaron a Eugenia Tobal de Canal 9: "La maldición de la China"

La salida de Eugenia Tobal de Escuela de Cocina (Canal 9) generó sorpresa y comentarios picantes en el mundo del espectáculo. En la última edición de LAM (América TV), Ángel de Brito fue directo al grano al referirse a la desvinculación de la actriz del programa de culinario: “La rajaron”, aseguró sin vueltas. En medio de especulaciones y bromas al aire, finalmente se confirmó que Rocío Marengo será la nueva conductora del ciclo gastronómico a partir del lunes. Asimismo, hablaron de los pormenores que la llevaron a apartarse de la pantalla chica mientras afirmaron: “La maldición de la China”.

Eugenia Tobal se aleja de Escuela de Cocina

Este viernes 6 de febrero, Ángel de Brito fue contundente al hablar de la salida de Eugenia Tobal de Escuela de cocina. En este marco, en medio del habitual debate que se generó con las denominadas Angelitas, comenzaron las especulaciones sobre la nueva conductora del ciclo. De esta manera, entre uno de los picantes intercambios sobre su salida, surgieron comentarios sobre “la maldición de la China” y los constantes cambios en el programa.

Eugenia Tobal | Instagram

“¿Es rubia, no es rubia?”, bromearon en el estudio. También debatieron sobre el perfil de la reemplazante: “¿Es conductora, actriz o qué? Es modelo, cantante, actriz, comediante, bailarina… hizo de todo”, explicó Pilar Smith. Finalmente revelaron el nombre de quien ocupará la conducción de Canal 9: “Rocío Marengo será quien conduzca Escuela de Cocina a partir del lunes, en reemplazo de Eugenia Tobal”, afirmó la periodista.

En esta línea, los especialistas en farándula nacional lanzaron que no necesariamente fue convocada por su experiencia culinaria: “Cocina… algo hizo. No tan bien, pero tuvo experiencias. Igual no importa tanto eso, lo importante es que conduzca”, dijo el presentador. “Yo creo que la contrataron por su simpatía”, dispararon. Y agregaron que el cambio responde a una búsqueda de una impronta diferente: “Es más simpática, más dicharachera. Tiene otro estilo”.

Asimismo, remarcaron que el programa necesitaba una figura fuerte al frente: “Lo estuve viendo y le falta alguien. Falta la conductora. Falta un famoso”. En paralelo, brindaron otro dato sobre la nueva reorganización del programa de cocina: a un panelista le habrían exigido dejar su otro trabajo para sumarse de lleno al ciclo. “A Santiago Riva lo llamaron y le dijeron que tenía que renunciar ya a su otro programa para estar el lunes acá”. Por su parte, añadieron que Marengo está entusiasmada con el desafío y lista para asumir el rol en esta nueva etapa del ciclo culinario. “Isidro vino con un pan debajo del brazo”, exclamó Laura Ubfal.

Rocío Marengo | Instagram

La palabra de Eugenia Tobal

Mientras el rumor de que Eugenia Tobal fue despedida de Canal 9, fue la propia protagonista quien habló con el periodista Juan Etchegoyen sobre los motivos de su ausencia de Escuela de Cocina. De acuerdo con un diálogo que mantuvo vía WhatsApp con el comunicador, la actriz fue contundente al respecto: “No es verdad lo que dicen. Rocío (Marengo) acompañará al Tano (Roberto Ottini) durante tres días como invitada. Yo regreso el jueves (12 de febrero) y ya me quedo”.

Finalmente, despejó cualquier tipo de dudas al respecto del retorno a la pantalla chica: “Las vacaciones ya las tenía programadas antes de que me convocaran y no las podía suspender, pero el jueves ya estoy nuevamente y me quedo en la conducción”.

De esta manera, Eugenia Tobal comenzó el 2026 envuelta en una de las primeras polémicas del año. Tras haber sido eliminada de MasterChef Celebrity y, a tan sólo un mes de haberse sumado al equipo del Escuela de Cocina, la intérprete de tomará una pausa en su ajetreada agenda laboral para dar comienzo a sus vacaciones planificadas. En medio del sacudón mediático por su ausencia en la TV, la artista dejó en claro -de forma indirecta- que nada tiene que ver a la presunta “maldición de la China”.

NB