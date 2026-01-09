Quién es y a qué se dedica Francisco García Ibar, el padre de la hija de Eugenia Tobal

Francisco García Ibar comparte su vida con Eugenia Tobal y juntos construyeron una familia marcada por la serenidad y el contacto con la naturaleza. Su historia se vincula con el campo y los animales, en un entorno que refleja un estilo de vida distinto al de la ciudad. En ese escenario, la llegada de su hija Ema consolidó un presente que se desarrolla lejos del ruido urbano.

Francisco García Ibar y Eugenia Tobal encontraron en la vida en Zárate un espacio para crecer en familia. Con una rutina ligada al trabajo con perros y caballos, eligieron un camino que combina lo personal con lo profesional en un entorno natural. La decisión de instalarse en el campo les abrió la posibilidad de disfrutar de un ritmo más pausado.

La historia de amor comenzó de manera casual. El primer acercamiento se dio gracias a Romeo, el perro de la actriz, que necesitaba ayuda con su conducta. Ese episodio fue el punto de partida de una relación que, con el tiempo, se transformó en un vínculo sólido y en la construcción de una familia junto a su hija Ema.

Rodeado de la naturaleza, Francisco García Ibar vive en un campo en Zárate, donde desarrolla gran parte de sus actividades. Su día a día está marcado por el trabajo con perros y caballos, dos pasiones que lo acompañan desde siempre. En redes sociales suele compartir momentos de su rutina, mostrando entrenamientos, paseos y la vida tranquila que eligió con su familia.

La relación de la pareja de Eugenia Tobal con los animales es uno de los aspectos más destacados de su perfil público. Desde hace años él se dedica al adiestramiento de perros y al cuidado equino, actividades que requieren paciencia, disciplina y conocimiento. Este vínculo lo llevó a ser reconocido en su entorno como alguien que entiende y transmite respeto hacia los animales.

Con el paso del tiempo, la relación con Eugenia Tobal se consolidó. Juntos decidieron apostar por una vida más serena, lejos del ritmo acelerado de la ciudad. En 2019 nació Ema, la hija de ambos, que se convirtió en el centro de su universo. Desde entonces, la pareja comparte la crianza y los momentos familiares en un entorno natural.

La elección de vivir rodeados de naturaleza responde a un estilo de vida que prioriza la tranquilidad y el contacto con los animales. La pareja mostró cómo organizan su día a día, combinando la crianza de su hija con las actividades profesionales y personales. La rutina incluye paseos al aire libre, trabajo con los animales y momentos familiares que se reflejan en las publicaciones de ambos en redes sociales.

Aunque mantiene un perfil bajo en comparación con figuras del espectáculo, Francisco García Ibar utiliza las redes sociales para compartir aspectos de su vida. Allí se pueden ver imágenes de su campo y de los animales que forman parte de su trabajo. También aparecen momentos junto a Eugenia Tobal y Ema, mostrando una faceta más íntima y cotidiana.

Francisco García Ibar y Eugenia Tobal consolidaron una vida en común que se refleja en la crianza de su hija Ema y en la elección de un entorno ligado al campo y los animales. La vida de la pareja de la actriz se conecta directamente con la naturaleza, donde lo personal y lo profesional se desarrollan de manera simple.

