Pampita se sinceró sobre la crianza de sus hijos: "No necesitan todo y en mi casa no hay otra opción"

Carolina “Pampita” Ardohain, modelo y conductora consagrada en el espectáculo y en el mundo fashionista, abrió su corazón al hablar sobre cómo elige criar a sus cuatro hijos: Bautista, Benicio, Beltrán y Ana. Lejos de la idea de abundancia sin límites que muchas veces se asocia a las grandes figuras públicas, dejó en claro que en su casa hay reglas firmes y una filosofía muy marcada respecto al valor de las cosas. En una entrevista exclusiva con Héctor Maugeri para +Caras, deslizó una frase que resume su crianza lejos del materialismo: sus herederos “no necesitan tener todo” para ser felices.

Pampita: una crianza basada en el valor simbólico de las cosas

Durante la conversación mano a mano con el periodista, Pampita explicó que para ella es fundamental que aprendan a atribuirle el esfuerzo que hay detrás de los objetos que los rodea. “Que valoren lo que tienen”, remarcó, al recordar que su propia crianza estuvo atravesada por la austeridad y el compañerismo entre hermanos. “Mi casa es lo que es y siempre fue así, con lo que hay. Van heredando todo: los juguetes pasan de uno a otro, la ropa era de otro, las zapatillas, los botines… todo se hereda”, contó con naturalidad. En ese esquema, lo material nunca fue lo central, sino el aprendizaje que hay detrás de cada elemento que circula entre los cuatro chicos.

Pampita | Instagram

En este marco, la presentadora fue clara al señalar que no ostenta ni promueve el consumo constante. Muy por el contrario, intenta que sus hijos comprendan que el deseo también forma parte del proceso de crecimiento. “Ellos saben que no hay otra opción. Mi casa es lo que es y se crían así”, dijo, dando a entender que el exceso no es una opción en su hogar. En su dinámica familiar, se prioriza lo esencial: el encuentro familiar en la convivencia diaria y en el compañerismo entre hermanos.

Lo que heredó de chica, trasciende generaciones

Ana Carolina nació y creció en La Pampa en el marco de una familia trabajadora de clase media. Durante su niñez, la experta fashionista aseguró que se divertía “con poco” y que, a diferencia del pasado, los momentos de ocio ya no son los mismos que los que tienen sus hijos. Por este motivo, dejó en claro que ella les transmite a sus retoños el mismo método de enseñanza que recibió desde niña.

Pampita y Benicio Vicuña | Instagram

Un ejemplo concreto que compartió tiene que ver con un anhelo que tenía Benicio Vicuña para la fecha de su natalicio: “Para su cumpleaños, que es el 12 de octubre, quiere un short como el de los boxeadores que usan ahora”. Y agregó que, a pesar de que podría comprárselo en cualquier momento, elige no hacerlo. “Tal vez sí se lo podría comprar ahora y listo, pero no”, afirmó, marcando un claro límite entre el poder de tener los recursos económicos para adquirirlo y los valores de la espera por disfrutar de objeto de deseo.

Es así que profundizó en esa decisión con una reflexión que revela su lógica de crianza: “Esa sensación de desearlo durante tantos meses, de estar esperándolo… cuando llega el cumpleaños sabe que lo tiene, pero lo estuvo deseando durante ocho meses”. Para ella, la espera no es una carencia sino una herramienta educativa que enseña paciencia, ilusión y gratitud. En tiempos de pleno consumismo y bombardeo de publicidad en redes sociales, su postura va a contramano de la lógica capitalista.

“Si tienen todo, nada los va a entusiasmar”, sentenció con contundencia. En su casa, el entusiasmo nace del anhelo y del significado que se le da a cada logro. Pampita entiende que los recuerdos más fuertes no se construyen desde la abundancia sin sentido, sino desde los momentos compartidos y las metas alcanzadas con tiempo y esfuerzo. Incluso definió esa dinámica como “una generadora de recuerdos”.

Así, Bautista, Benicio, Beltrán y Ana crecen en un hogar donde hay límites claros y valores sólidos. Lejos de la ostentación, Pampita apuesta por una crianza basada en el esfuerzo, la transmisión de enseñanzas y el disfrute de lo simple en las acciones cotidianas. Porque en su familia no se trata de tener todo, sino de aprender a valorar el esfuerzo que hay detrás de las cosas.

NB