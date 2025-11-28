El nombre de Meche Portillo pobló los portales de noticias en los últimos días. A principio de la semana cuando Adrián Pallares y Rodrigo Lussich pidieron una cadena de oración por ella, informando que se encontraba peleando por su vida y hoy, finalmente, el primero de ellos se encargó de confirmar su trágico fallecimiento a los 53 años. Una muerte que llenó de tristeza el ambiente, que despide a una productora fundamental en uno de los ciclos más importantes de la historia de la televisión argentina.

La carrera de Meche Portillo

Aunque el nombre de Meche Portillo haya llegado a oídos populares en las últimas horas, a raíz de su muerte, lo cierto es que se trata de una profesional con más de 30 años de trayectoria. Desde los 90, cuando llegó a la televisión, hasta el último viaje laboral de este fin de semana, antes de la descompensación que le costaría la vida, se mostró activa y presente en algunos programas relevantes de la industria.

Meche Portillo con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Su trabajo comenzó a mediados de los 90, como asistente personal de Mariana Briski. Luego, el camino la llevó a diferentes producciones teatrales del under porteño, de la mano de directores como Norman Briski y Ricardo Bartis.

Tras esos primeros pasos en el teatro, llegaría a la televisión de la mano de Gastón Portal. En su productora, formó parte del histórico PNP, de RSM, para más tarde trabajar con Chiche Gelblung, Socios del Espectáculo e Intrusos, donde, según Rodrigo Lussich, inventó la sección de los “escandalones”.

Justamente con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, volvió también al teatro. Meche formaba parte y era una de las cabezas del equipo de la obra que protagonizan ambos periodistas, “Socios al desnudo”.

Pallares y Lussich en su obra de teatro.

El paso de Meche Portillo por la actuación

Aunque no era su rol principal, Meche también había tenido algunas participaciones en la ficción en televisión. En 2020, tuvo un pequeño cameo en Puerta 7, la serie que se estrenó por Netflix, y en 2024 fue parte de la segunda temporada de En el Barro. Un papel que fue creado especialmente para ella, tras no quedar en el castíng por el personaje por el que había audicionado en primera instancia, y que se podrá ver el año que viene en la plataforma.

Rodrigo Lussich dijo que Meche Portillo era como una hermana para él.

Meche Portillo es una de esas personas fundamentales en el medio, pero que a veces queda eximida del conocimiento popular por estar detrás de cámara. Una importancia que se vio reflejada en la cantidad de mensajes de apoyo y saludos que sus colegas le han brindado esta semana y en la tristeza que se percibe en todos ellos.