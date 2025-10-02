Mauro Icardi más cerca de tener la custodia de sus hijas: qué jugada hizo contra Wanda Nara

Mauro Icardi y Wanda Nara siguen enfrentados en la Justicia. Mientras el jugador reclama la custodia de Francesca e Isabella para que vivan juntos en Turquía, la conductora lo denuncia por incumplir las cuotas alimentarias de las pequeñas. Bajo este contexto, en las últimas horas, trascendió un video que muestra al joven llegando al Tribunal de Çaglayan, en Estambul, para pedir la restitución internacional de sus hijas. Acompañado de la China Suárez y con un rostro serio, Icardi demostró que irá hasta las últimas consecuencias para demostrar que el centro de vida de ellas se encuentra allí y no en la Argentina.

El pedido de Mauro Icardi a la Justicia de Turquía que enfurece a Wanda Nara

Mauro Icardi reclama mediante un pedido de restitución internacional que sus hijas regresen a Turquía para que, finalmente, vivan con él y la China Suárez. Para demostrar interés en la causa, el futbolista del Galatasaray se presentó, el pasado miércoles, en el Tribunal de Çaglayan, en Estambul, junto a la actriz para reafirmar sus intenciones y mostrar su preocupación al verlas bajo el cuidado de su madre, Wanda Nara.

De acuerdo a lo trascendido desde la capital turca, Mauro Icardi participó de una audiencia con un psicólogo forense y allí sostuvo que Francesca e Isabella no podrían llevar una vida saludable y acorde a sus edades si permanecían bajo el cuidado de su madre. Asimismo, habría afirmado que Wanda Nara “no podría cuidar de ellas” en el estado en el que se encuentra actualmente.

Mauro Icardi

La llegada de Mauro Icardi a la audiencia no pasó desapercibida para los que se encontraban en el interior del tribunal. La pareja fue grabada por caminando y tomada de la mano, y las imágenes rápidamente se difundieron en la cadena turca Ekol TV. "El delantero del Galatasaray Mauro Icardi acudió a la corte con su amante China Suárez para reunirse con el psicólogo forense en el contexto del caso de la custodia de sus hijas”, publicó el medio, que llamó la atención por cómo llamó a la artista.

Según explicó Elba Marcovecchio, abogada de Mauro Icardi, en una entrevista hace unos días “el planteo es que el centro de vida de las nenas es Turquía, porque vivían ahí y durante los dos años anteriores estuvieron al cuidado prácticamente exclusivo de su padre" y también aseguró que "esto es lo que se está remarcando" en el pedido de restitución internacional de las menores.

En este sentido, se refirió a la versión de que volvería al país para exponer por primera vez su relato en los medios. “A mí me encantaría que contara su versión de los hechos, para lo cual el juez debería levantar la cautelar... Es una versión que no estuvo nunca en análisis”, expresó la letrada.

Mauro Icardi y Wanda Nara

Luego, aseguró sobre el futbolista y su deseo de reencontrarse con Francesca e Isabella: "Mauro es capaz de venirse a pie para ver a sus hijas, eso seguro que sí. El punto es que está pedida una restitución internacional y hay otras alternativas que se pueden barajar y que son más acordes al expediente”.

De esta manera, Mauro Icardi está cada vez más cerca de tener la custodia de sus hijas. La jugada que hizo contra Wanda Nara en el juzgado de Estambul busca lograr su objetivo de volver a vivir con las niñas y reforzar la estrategia de su defensa, la cual pide que las pequeñas regresen a Turquía porque, según expone, este es el centro de vida de ellas.