Revelaron qué sucedió realmente entre Eros Ramazzotti y Evangelina Anderson

Eros Ramazzotti y Evangelina Anderson se convirtieron en tema de conversación en los últimos días luego de la viralización de un video que generó debate en redes sociales. En las imágenes se ve al cantante italiano intentando darle un beso a la modelo argentina, lo que derivó en titulares que hablaban de una situación polémica. Sin embargo, quienes estuvieron presentes aclararon los hechos y cuestionaron la manera en que se reprodujo la escena en los medios.

Eros Ramazzotti, Evangelina Anderson y sus amigas

Qué sucedió realmente entre Eros Ramazzotti y Evangelina Anderson

Fue Majo Martino, una de las invitadas al encuentro donde ocurrió el episodio, quien relató lo sucedido en el programa Sálvese Quien Pueda, que conduce Yanina Latorre. La periodista explicó que el gesto de Ramazzotti no se trató de un intento serio, sino de una broma dentro de un clima distendido. Además, destacó que el músico quedó ofendido por la repercusión y por los titulares que hablaron de abuso.

“Él sabía que lo estábamos grabando. Era consciente, no es que lo filmaron de sorpresa. Fuimos a almorzar a la casa, prepararon la comida, había un montón de gente”, aclaró Martino al inicio de su relato. Consultada sobre si había habido alcohol de por medio, respondió que no: “No estabamos tomando". Según afirmó, estaban divirtiendo y cantando.

La periodista también precisó que el video no fue grabado dentro de la residencia del cantante, donde estaba prohibido usar teléfonos. “Esto no pasó en su casa, fue después, a la tarde. Dentro de la casa nos pidieron que no sacáramos fotos ni videos”, relató, desmintiendo versiones que situaban la secuencia en un ámbito más íntimo.

Respecto al malestar de Ramazzotti, Martino fue contundente: “Se sintió ofendido porque recibió muchos mensajes de fanáticos y además por los titulares que hablaban de un abuso de parte de él. Me pareció un montón, re injusto como titular”.

La periodista subrayó que ni Evangelina ni ninguna de las presentes interpretaron el gesto como algo fuera de lugar. “No es que la obligó o le dio un beso. Le tiró la boca, pero en joda”, concluyó, restando dramatismo a la polémica.

De esta manera, el testimonio de Martino busca desactivar la controversia y dejar en claro que el episodio se dio en un contexto relajado, lejos de la tensión que instalaron las versiones mediáticas. Ni Evangelina Anderson ni Eros Ramazzotti hicieron declaraciones públicas, pero desde el entorno cercano apuntan a que el tema fue sobredimensionado.

F.A