Los consejos de “botineras” de Wanda Nara y Valentina Cervantes en MasterChef: “Para las que están empezando”

El nuevo episodio de MasterChef Celebrity continúa sorprendiendo con momentos que van más allá de la cocina. Bajo la conducción de Wanda Nara y con el jurado integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, el tercer episodio del reality gastronómico trajo consigo la consigna de las cajas misteriosas y platos picantes.

Valentina Cervantes

Durante plena competencia, Wanda Nara y Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, protagonizaron un intercambio de ideas picante. Y es que ambas hablaron de lo que ha significado en su vida ser “botineras”.

El tenso cruce de Valentina Cervantes y Wanda Nara

Mientras los participantes avanzaban con sus preparaciones, Wanda Nara se acercó al puesto de Valentina Cervantes y lanzó una pregunta que desató la polémica: “¿Te considerás botinera?”. Sin dudarlo, la concursante respondió: “Sí, soy. Para mí sí”. La conductora, entre sorprendida y divertida, retrucó: “Pero a veces algunos lo toman mal”. Lejos de esquivar el tema, la influencer afirmó: “No, no lo tomo mal, me encanta serlo. Cada uno tiene su concepto”.

Sin embargo, Valentina Cervantes rápidamente le devolvió la pregunta a Wanda Nara: “¿No sos más botinera?”, la conductora respondió tajante: “No, ya no soy más”. La breve frase las hizo reír a ambas, fue entonces cuando la pareja de Enzo Fernández continuó: “¿Y no extrañás?”, a lo que la empresaria contestó con un rotundo “Para nada”.

Los consejos de Wanda Nara y Valentina Cervantes

En medio de la tención del programa y mientras Valentina Cervantes tenía el huevo en la mano, Wanda Nara comentó: “Se da una charla de botineras. Consejito para las botineras que están arrancando”. Con tono cómplice, la concursante del mítico reality contesto: “Tolerancia, tolerancia, paciencia”.

Wanda Nara

El intercambio terminó con un guiño futbolero. Wanda Nara quiso saber cómo había reaccionado Enzo Fernández cuando Valentina Cervantes decidió participar en el reality: “¿Qué dijo Enzo cuando le dijiste ‘me quiero ir a MasterChef’? ¿Cuál fue la primera reacción?”. La joven aseguró: “No, bien, me bancó bien”. A modo de cierre, Wanda bromeó: “Bueno, para que no se ponga mal Enzo, me parece que se va a quedar muchas semanitas más acá”. La escena, protagonizada por las mediáticas se convirtió en uno de los momentos más picantes del episodio.