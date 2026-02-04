Juana Tinelli contra Yanina Latorre tras el escándalo con Marcelo Tinelli: "Va preguntando a mis amigos"

En las últimas horas, Juana Tinelli volvió a estar bajo el ojo público luego de que hablara sobre las impresiones que le generaba Yanina Latorre luego de que fuera una de las portavoces del escándalo familiar entre ella y su papá, Marcelo Tinelli. La menor de las hijas del conductor utilizó su cuenta personal de Instagram para expresar qué es lo que piensa de la conductora de Sálvese Quien Pueda -SQP- (América TV) y dejó a todos en shock por las contundentes frases que lanzó.

Juanita Tinelli habló de sus sentimientos hacia Yanina Latorre

A fines de octubre del año pasado, Juana Tinelli denunció amenazas hacia su integridad física por parte de una persona allegada a, ni más ni menos que, Marcelo Tinelli. Tras haber realizado la exposición ante la justicia, la noticia de inmediato llegó a los medios de comunicación y, una de las periodistas que se ocupó de contar todos los detalles fue Yanina Latorre.

Marcelo Tinelli y Juana Tinelli | Instagram

Ante los análisis públicos y las opiniones de los panelistas -y los mismos conductores televisivos-, la modelo se animó a responder sin filtro las consultas de sus seguidores. Una de ellas fue la pregunta sobre lo que siente por la presentadora de SQP. Con mezcla de desinterés e incomodidad por abordar este tema que para ella ya estaba obsoleto, explicó: “No me cae mal Yanina”.

No obstante, mostró la ambigüedad entre el trabajo de la comunicadora que es opinar y generar contenido de interés. “Siento que no puede hablar, es su laburo igual, lo que hace está perfecto”, dijo marcando un claro límite.

Yanina Latorre | Instagram

Juana Tinelli reconoció su error, pero desenmascaró a Yanina Latorre

Luego de que ella misma hiciera público el caso donde recibió amenazas, Juana Tinelli reconoció: "Al hacerlo público doy el lugar a que todos saquen sus propias conclusiones y está perfecto". Sin embargo, las conjeturas sacadas a viva voz por parte de los programas de espectáculos repercutieron de lleno en ella y su estado de ánimo al escuchar descalificaciones hacia su persona., sobre todo, de Yanina Latorre: "Hablar de una persona grande… que hable de mí como ‘esta chiquita está enferma o mal de la cabeza’…", disparó.

En esta línea, la experta en modas de 22 años expuso un detalle -no menor- que le generó contradicciones. “Además se lleva bien con mi viejo, ha venido a comer a casa y un montón de cosas”, aseguró intentando desenmascararla, dejando en claro que no es consecuente entre lo que sucede en el ámbito público del privado. Acto seguido, desdramatizó la situación y dejó en claro su postura ante los dichos acerca de ella y de su familia: "Igual yo me río un montón".

Cabe destacar que la expanelista de LAM (América TV), en aquel momento analizó en su programa radial: "Ella tiene problemas de salud emocional. Tiene algunos problemitas... pero la culpa no es del padre. Marcelo es un padrazo. Esta chica nunca trabajó. Se fue un año a probar suerte para desfilar en París y nunca pegó un laburo. La mantuvo el padre. Esta chica tuvo avión privado, casa en Punta del Este... no entiendo de qué habla".

Finalmente, cuando todo parecía estar aclarado, Juana Tinelli fue tajante con Yanina Latorre y sus polémicos métodos para conseguir información acerca del clan de Marcelo Tinelli. "Después va preguntando con mis amigos (SIC) para saber qué pasó… Si tiene mi teléfono puede escribirme a mí, no hay ningún problema”, señaló tajante. Así, la influencer dejó en claro que, pese a entender el lenguaje televisivo, prefiere que se tenga en cuenta sus palabras a la hora de elaborar una noticia, sin intermediarios y con un diálogo directo para que no se tergiverse la información.

