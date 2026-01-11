Ricardo Darín pasa unos días en Punta del Este junto a su hija, Clara, y su esposa, Florencia Bas. Un viaje que, como suele ser habitual, también combina con algo de trabajo, como la entrevista que brindó al diario El País. Fue en ese reportaje que reveló los motivos por los que les gustaría mudarse a Uruguay.

Los motivos por los que Ricardo Darín se mudaría a Uruguay

Ricardo Darín sabe dar declaraciones que llaman la atención. No lo hace adrede, buscando la repercusión, pero en más de una oportunidad ha esgrimido palabras que han logrado generar un pequeño caos. Como no podía ser de otra manera, su entrevista en El País no fue la excepción.

De vacaciones con parte de su familia en Uruguay, el actor se sinceró de manera tajante y reconoció los motivos por los que le gustaría mudarse al país vecino. Justo tras algunos meses en los que quedó en el centro de la polémica ante la mirada de algunos sectores de la sociedad.

Al hablar de la forma en la que cambió José Ignacio durante los últimos años, Darín aseguró: “Antes era un lugar donde la gente venía por buenos restaurantes y el trato amable; ahora se transformó en un sitio obligado”. Luego, añadió que ellos se hospedan en una casa tranquila “bien encanutada”.

Tras esas primeras palabras, Ricardo Darín no dudó y reconoció los motivos por los que pensaría en mudarse allí. “Me quedaría a vivir acá. Amo profundamente este lugar, amo este país y su gente, y en especial todo lo que hemos vivido en esta casa que nos hicimos de a poco”, reveló.

El año en el que Ricardo Darín y Florencia Bas vivieron en Uruguay

Aunque no es algo que se conozca demasiado, Ricardo Darín y Florencia Bas vivieron durante un tiempo en Uruguay. Fue en plena pandemia cuando decidieron instalarse en la casa que ambos tienen en José Ignacio, la misma que habitan en sus vacaciones. “Fue lo mejor que me pudo pasar por el tema de la distancia social: solo Flor y yo, caminando con los perros por la playa, sin cruzarnos con nadie que nos dijera que no se podía hacer”, concluyó en la entrevista que brindó.

De esta manera, Ricardo Darín explicó los motivos por los que le gustaría mudarse a Uruguay y quedarse a vivir allí. Si bien no parece que lo vaya a hacer en el corto o mediano plazo, queda claro el cariño que tiene por el país vecino y sus habitantes, al punto de convertirlo en un lugar imprescindible para él y su familia.