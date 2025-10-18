Carla Peterson, Ricardo Darín, Mercedes Morán y Daniel Hendler arrasan en Netflix con el estreno de dos nuevas películas argentinas

Netflix se convirtió en una plataforma clave para redescubrir las distintas etapas del amor a través del cine argentino. Entre las producciones se destacan dos títulos con un elenco de lujo y un tono emocionalmente opuesto: El Amor Menos Pensado, protagonizado por Ricardo Darín y Mercedes Morán, y 27 Noches, por Daniel Hendler y Carla Peterson. Ambas películas se ubican en el género de comedia y drama y ya disponibles en el catálogo de la plataforma de streaming. En esta línea, se reflejan dos generaciones, dos miradas sobre el deseo y la soledad, pero con un punto en común: la necesidad de reinventarse cuando las certezas se desvanecen.

Netflix | Netflix

El Amor Menos Pensado, un éxito de Netflix

En El Amor Menos Pensado, el largometraje dirigido por Juan Vera, Ricardo Darín y Mercedes Morán encarnan a una pareja que, tras 25 años de matrimonio, se enfrenta a un vacío existencial que los lleva a separarse “por amor”. Con un guion que mezcla ironía, reflexión y ternura, la película retrata la crisis de la tercera edad con una naturalidad que la vuelve cercana y profundamente humana ya que la historia arranca cuando el hijo que tienen en común se independiza de sus padres y abandona el hogar. Ambos actores logran capturar esa etapa en la que el amor se confunde con la costumbre y la libertad, con la nostalgia.

A partir de su separación, Marcos, interpretado por Darín, y Ana, por Morán, se embarcan en caminos individuales, llenos de incertidumbre y nuevas experiencias. Ambos se enfrentan a la soledad, el deseo y la búsqueda de un nuevo sentido en sus vidas. Este film invita a reflexionar sobre el amor, la fidelidad y el deseo desde una perspectiva adulta y madura. Asimismo, plantea interrogantes sobre las decisiones que se toman en la vida y cómo estas pueden afectar el futuro.

27 Noches, la otra cara del amor que propone Netflix

27 Noches, la película más reciente de Daniel Hendler, ya está disponible en Netflix. La misma fue seleccionada para inaugurar el Festival de San Sebastián y es una adaptación del libro de Natalia Zito, que cuenta la historia de la escritora y artista plástica Natalia Kohen. En esta producción, el personaje principal se llama Martha Hoffman: una mujer de 83 años que es internada en un hospital neuropsiquiátrico en contra de su voluntad, un caso que generó debate sobre la salud mental en Argentina.

La protagonista pasó 27 noches en la institución. Sin embargo, su salida no marcó el final del conflicto, sino que inició un desencadenante. Sus hijas, interpretadas por Carla Peterson y Paula Grinszpan, quienes habían solicitado su internación, buscaron una evaluación para determinar si padecía una enfermedad mental que justificara su reingreso. Con el paso del tiempo, el perito (Daniel Hendler) empieza a sospechar que las herederas buscan, a través de la internación, salvaguardar la herencia familiar valuada en una fortuna.

Ambas propuestas cinematográficas basadas en el drama y el humor buscan generar que los usuarios se sientan identificados con las historias de ambas familias. Además, las dos producciones son, en definitiva, espejos distintos de una misma búsqueda: entender qué queda cuando el amor cambia de forma. El Amor Menos Pensado reformula la nueva concepción del amor en la tercera edad, mientras 27 Noches rescata la magia de lo efímero y la búsqueda de la libertad a través de amistades inesperadas, bailes espontáneos y paseos nocturnos teniendo a los problemas de salud mental como horizonte de debate.

Con intérpretes brillantes como la de Ricardo Darín, Mercedes Morán, Carla Peterson y Daniel Hendler el cine nacional reafirma su poder de conmover y traspasar fronteras recorriendo el mundo con un solo click de distancia. Y lo hace, una vez más, desde la pantalla de Netflix, donde las historias más profundas encuentran siempre su lugar con producciones de calidad y un elenco que deja plasmado todo su talento en el rodaje.

NB