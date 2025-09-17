Ricardo Darín reveló cuándo fue la primera vez que vio a su actual esposa y no pudo contener la emoción

Ricardo Darín recordó con precisión el instante en que vio por primera vez a Florencia Bas, su actual esposa. Aquel encuentro, ocurrido en una esquina porteña, marcó el inicio de una historia que continúa más de tres décadas después. El actor compartió detalles de ese momento y no pudo contener la emoción.

La primera vez que Ricardo Darín vio a Florencia Bas, con quien lleva más de 30 años de casados

Ricardo Darín habló sobre el día en que conoció a Florencia Bas, en una esquina del centro porteño, y cómo esa primera imagen quedó grabada en su recuerdo. Con una escena cotidiana como punto de partida, el actor reconstruyó con emoción el inicio de su vínculo con quien luego se convirtió en su compañera de vida.

Todo ocurrió en 1987, en medio de una pizzería de calle Corrientes donde el reconocido actor se encontraba junto a sus amigos. Mientras charlaban, una joven que caminaba por la vereda viendo vidrieras llamó su atención. “Recuerdo el día, la hora y el lugar en que vi por primera vez a Florencia. La vi pasar, y justo había una interrupción en la vidriera. Me causó gracia. Ella era muy joven, yo también, pero ella más que yo”, contó.

La escena, a pesar de poder haber pasado desapercibida, se convirtió en un recuerdo que hasta el día de hoy emociona a Ricardo Darín. Momentos después de verla desaparecer tras la columna, salió del restaurante donde se encontraba para ir en su búsqueda. “Salí despedido de la silla, con la mozzarella colgando, porque estaba comiendo”, dijo entre risas.

Llegando a la esquina, volvió a ver a Florencia Bas, se paró junto a ella sin saber qué podía decirle y, cuando el semáforo les dio paso para cruzar avenida Corrientes, improvisó una frase que quedó grabada en su memoria: “¿Bailamos?”. Aunque en ese momento no hubo una conversación extensa, el gesto fue suficiente para iniciar una historia que se transformaría en una relación sólida.

Según contó Ricardo Darín, cuatro meses más tarde, el 18 de abril de 1988, se casaron por civil en el barrio de Chacarita. La ceremonia no fue sencilla; había periodistas e invitados que se encontraban allí, por lo que él tuvo que poner orden para que todo iniciara. “Pensaba que todo iba a ser muy fácil. Ir, poner una firma y ya está. Pero fue más difícil, de película”, comentó.

La pareja celebró su unión con una fiesta para más de 200 invitados, en la que Florencia Bas sorprendió a todos con un cambio de look. Para el civil, la joven lució un atuendo en blanco que resaltaba por su estilo Chanel, mientras que para el posterior evento se declinó por un vestido negro con fajín a la cintura y lazo en la parte posterior.

Desde entonces, Ricardo Darín y su esposa mantienen una relación discreta, alejada de los medios. Aunque no suelen dar entrevistas juntos, en ocasiones comparten gestos públicos que reflejan su amor. En 2018, el productor expresó: “Mi mujer me ha salvado la vida”. Por su parte, ella le respondió en redes con un mensaje cargado de cariño: “Te amo, sos mi rutina favorita desde hace más de 30 años. Te admiro y estoy orgullosa de ser tu compañera”.

