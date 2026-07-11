Toscana Garfunkel presentó a su hija, Riviera: la primera foto de la beba

La espera terminó para Toscana Garfunkel y su esposo, el financista Xander Alari-Williams, quienes celebran la llegada de su primera hija. A través de sus redes sociales, la joven comunicó con emoción que la pequeña, llamada Riviera, nació el 8 de julio de 2026 para alegrar sus vidas. Esta noticia causó una gran repercusión entre sus seguidores, quienes siguen de cerca cada novedad de esta nueva etapa familiar.

Toscana Garfunkel anunció el nacimiento de su hija con este posteo.

Toscana Garfunkel se convirtió en mamá por primera vez

Tras su boda en 2021, el matrimonio estableció su residencia en Estados Unidos para continuar con sus proyectos profesionales. Mientras Xander desarrolla su carrera en el ámbito financiero, Toscana despliega su faceta como creadora de contenido, marcando tendencia con su visión sobre la vida en la gran ciudad. Ahora, con la llegada de la pequeña, la familia comienza una aventura inolvidable en suelo neoyorquino donde la beba se convierte en la protagonista principal de sus días.

Durante los meses previos al nacimiento, la joven madre compartió con su audiencia diversos detalles sobre cómo organizaba el cuarto de la bebé. Toscana mostró con orgullo un espacio decorado con un gusto exquisito y una paleta de colores suaves que transmitía mucha paz. Cada elemento del dormitorio fue seleccionado minuciosamente para crear un ambiente cálido, demostrando que cada rincón esperaba listo a la pequeña Riviera. Sus seguidores siguieron esta etapa con gran interés, celebrando la dedicación y el estilo único que ella imprimió en el diseño de la habitación.

Con la ecografía en mano Toscana Garfunkel junto a su marido Xander Alari-Williams anunciaron el embarazo.

Toscana Garfunkel eligió un nombre con historia y encanto

La elección del nombre no pasó desapercibida, ya que Riviera posee una carga cultural y estética muy especial. Este término, de origen latino, hace referencia directa a la línea costera o a la orilla de los mares y ríos. Al adoptar este nombre, la pareja vincula a su hija con la naturaleza y una elegancia clásica que evoca los paisajes más bellos de Europa.

Toscana Garfunkel y su marido junto a Rossella Della Giovampaola que ya es abuela.

Un círculo familiar lleno de felicidad

La llegada de Riviera también conmueve a todo el entorno de la pareja, especialmente a la abuela materna, Rossella Della Giovampaola, quien expresó su enorme entusiasmo por este nacimiento. La niña representa la consolidación de una historia de amor que encontró en la maternidad su capítulo más emocionante.

Con la primera postal de las manos de la recién nacida, Toscana Garfunkel reafirma su conexión con sus seguidores y abre las puertas a una nueva faceta de su vida, ahora enfocada en la crianza de su hija.