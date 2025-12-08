Luego de su ruptura con Carolina “Pampita” Ardohain, Roberto García Moritán comenzó un apasionado, pero reservado noviazgo, con la periodista Priscila Crivocapich decidieron poner punto final a su relación. Sin embargo, en las últimas semanas, se había comenzado a sospechar que habrían decidido tomar diferentes rumbos. Así lo confirmaron este domingo en Infama (América TV), donde revelaron todos los pormenores de esta separación que, al parecer, estuvo enmarcada por una difícil decisión e intereses contrapuestos.

Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich se dijeron adiós

De acuerdo con lo anunciado en el ciclo de espectáculos que conduce Marcela Tauro, Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich terminaron su romance de siete meses debido a un factor crucial: formar una familia. “Hay una nueva separación en el ambiente. Confirmadísimo, Roberto García Moritán se separó de Priscila. No llegaron al altar”, comenzó diciendo el panelista Oliver Quiroz.

Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich | Instagram

En este marco, confesó los verdaderos motivos de la ruptura: “Tengo el motivo que me dicen del entorno. Me dicen que Priscila tenía muchas ganas de ser madre y él lamentablemente no, porque ya tiene tres. Tiene dos con Milagros y uno con Pampita". Asimismo, añadió: “Terminaron en buenos términos, pero eso fue como que eso los llevó a decir ‘terminamos’”.

El amor fugaz entre Roberto García Moritán y su novia

El romance entre Roberto García Moritan y Priscila Crivocapich fue oficializado por ellos en mayo de 2025. Aunque ambos mantienen un reservado perfil mediático y en redes sociales, los especialistas en espectáculos aseguraron que, hace unos días, el político y la comunicadora habían decidido dejar atrás su idilio por ambiciones que no eran compatibles. Entre ellos, ampliar la familia -en el caso del ex de Pampita-. Según explicaron en el programa antes mencionado, la joven está en búsqueda de concretar su sueño de ser mamá, pero el empresario había decidido cerrar la fábrica.

"Pero, perdón, ¿esto lo hablaron? Porque hace nada que salían. No lo conoce a él", lanzó Karina Iavícoli quien se mostró sorprendida ante el fugaz romance. La presentadora brindó una teoría que haría poner un poco más de luz sobre esto: "El reloj biológico nos corre a nosotras". Para Gonzalo Sorbo se pronunció a favor de Crivocapich respecto a sus intenciones a futuro: "Está bien que lo haya planteado".

Si bien el propio padre de Anita García Moritán había anunciado semanas atrás sus intenciones de casamiento con la periodista de Telefe, lo cierto es que hoy en día la realidad es otra. "Me parece raro que él hace poco, acá en una cámara Infama, dijo que pensaba en proponerle matrimonio", dijo Sorbo. No obstante, Santiago Sposato respondió: "Está bien, pero una cosa es casarse y otra cosa es volver a ser papá. Cuando tus hijos crecieron... nada más garrón que volver a ser papá".

De manera inesperada, el panelista Quiroz habló de una presunta tercera en discordia: "Ángel (de Brito) subió una historia en su Instagram donde dijo Roberto estaría iniciando una relación, estaría viendo con Gisela Dulko". Finalmente, Laura Ubfal puso en duda esta versión ya que sería una gran traición para la familia: "Gisela es la íntima amiga de Milagros Brito, la exmujer de García Moritán".

Pese a que ni Roberto García Moritán ni Priscila Crivocapich salieron a desmentir o a confirmar estas especulaciones, la versión de que cada uno de ellos tomaron caminos por separado se instaló con fuerza en los medios de comunicación. Aunque se habían mostrado enamorados y sumamente cómplices, el destino habría hecho que un amor con proyección a futuro se esfumara en cuestión de semanas.

NB