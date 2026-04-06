Roberto García Moritán reveló que estuvo "adoctrinado" por Pampita para la propuesta de casamiento

Este lunes 6 de abril, Roberto García Moritán volvió a realizar declaraciones públicas sobre los pormenores de su vida privada. Esta vez, el economista estuvo como invitado al programa La mañana con Moria (Eltrece), donde se sometió al jugoso cuestionario de Moria Casán. Como era de esperarse, su matrimonio con Carolina “Pampita” Ardohain fue uno de los tópicos que posteriormente generó controversias. Sobre todo, al revelar que estuvo “adoctrinado” por la modelo para la propuesta de casamiento.

Roberto García Moritán mandó al frente a Pampita

El matrimonio de Roberto García Moritán y Pampita siempre fue un tema de interés para la opinión pública. La top model y el experto en economía se casaron en 2019 y, dos años después, se convirtieron en padres de Ana García Moritán. Sin embargo, en septiembre de 2024, la pareja puso fin a su matrimonio tras rumores de infidelidad por parte del ejecutivo a la fashionista. Desde ese entonces, todas las miradas se volcaron en el papá de la niña, quien en el último tiempo decidió romper el silencio y pronunciar sus sentimientos ante su escandalosa separación.

Roberto García Moritán y Pampita | Instagram

Esta mañana, en el magazine de espectáculos que conduce La One, Moritán se sometió al diván en el que la diva aborda los detalles jamás contados por sus entrevistados. En este marco, uno de los ejes fue el pedido de casamiento que le realizó en Punta Cana. “¿Esa cosa te obligó a hacerla, Carolina? ¿Fue tuyo? Porque a mí me parece tan terrible que un hombre se arrodille para pedirle casamiento a una mujer”, ironizó la portadora de la lengua karateca. “Yo hubiera hecho cualquier cosa por ella”, afirmó él mostrando que su acto fue genuino.

No conforme con esta versión, Moria insistió: “¿Te obligaron un poco?“. ”Más o menos. Te voy a contar algo que me pasó”, manifestó abriendo su corazón y contando un detalle tan particular como insólito. “No me apretaron, pero ella me venía mostrando videos de propuestas de casamiento. Estaba adoctrinado, pero ella me venía mostrando ‘mirá qué espectacular esta propuesta de matrimonio’”, lanzó, dejando en claro que si bien no fue una imposición directa, sí hubo una influencia por parte de la madre de su última hija.

Moria con Roberto García Moritán en La mañana con Moria | Captura de pantalla de Eltrece

El detrás de escena de la propuesta de casamiento de Roberto a Pampita

Sin escatimar en los detalles que hicieron a la romántica propuesta de casamiento presuntamente inducida, Roberto García Moritán aclaró cómo fue la organización de ese pedido tan especial a Pampita. “Decidido en ese momento que le quería proponer el casamiento, me senté con la gente del hotel y dije: ‘¿qué es todo lo que me pueden dar para que esta propuesta sea inolvidable?’. Me dijeron elefantes, fuegos artificiales, cañones, flores y dije, ‘meté todo’. Pero de verdad que el hotel me ayudó mucho”.

Si bien cada pareja es un mundo y tienen sus propias lógicas de funcionamiento, el especialista en números reconoció que no está en sus planes repetir aquel episodio. “No sé si vuelvo a hacer una propuesta así. Aviso por las dudas”, disparó marcando su postura ante esta tradicional propuesta.

Una vez más, las declaraciones de Roberto García Moritán volvieron a poner en el centro de la conversación detalles íntimos de su relación con Pampita y la recordada propuesta de casamiento en Punta Cana. Al revelar que se sintió “adoctrinado” por los videos que ella le mostraba y al admitir que no sabe si repetiría una escena similar en el futuro, el economista dejó expuesto cómo fue el detrás de escena de uno de los momentos más recordados de su pasado, sumando un nuevo capítulo a las revelaciones públicas sobre su matrimonio tras la polémica separación.

NB