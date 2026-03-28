Virginia Gallardo habló sobre su supuesto romance con Roberto García Moritán: qué dijo

Tras sus llamativas declaraciones sobre Pampita, Roberto García Moritán protagoniza un fuerte rumor de romance con Virginia Gallardo. Ante las repercusiones e insistencia de los periodistas, la actual diputada por Corrientes rompió el silencio y contestó si es cierto o no lo que trascendió en las últimas horas.

La palabra de Virginia Gallardo ante versiones de noviazgo con Roberto García Moritán

Roberto García Moritán volvió a quedar en el foco mediático luego de que comenzaran a circular versiones que lo vinculaban sentimentalmente con Virginia Gallardo. Todo se originó a partir de la información que brindó Fernanda Iglesias en Puro Show (El Trece), donde sostuvo que entre ambos habría interacción en redes sociales con likes, comentarios y coqueteo de por medio, lo que encendió las sospechas de un posible acercamiento entre ellos.

Virginia Gallardo

“Es algo que puede estar gestándose”, señaló la periodista dejando en claro que no se trataría aún de una relación formal. Ante esta explosiva información, Pablo Duggan reaccionó y arremetió contra Roberto García Moritán. Desde su cuenta de X (ex Twitter), el conductor escribió sin vueltas: "Virginia salí de ahí". Lejos de dejarlo pasar, la expareja de Pampita salió al cruce con un mensaje contundente: "Nunca fuiste más que un chimentero y un operador de 4ta, Pablito".

El llamativo mensaje de Roberto García Moritán sobre un supuesto romance con Virginia Gallardo

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios fue el cierre de su respuesta: "¿No te gusta la pareja? Contame…". Su respuesta alimentó el rumor y causó aún más revuelo. Tanto es así que varios periodistas decidieron escribirle directamente a Virginia Gallardo para saber si está conociendo a Roberto García Moritán como se dice o es algo sin fundamentos.

Sin esquivar la pregunta, la actual diputana decidió contestó sobre el tema y desactivar cualquier especulación. Según contó Paula Varela, panelista de Intrusos y Lape Club Social, la correntina negó cualquier tipo de vínculo con el empresario gastronómico. "Hablé con Virginia Gallardo y me dice: ´estoy sola solísima, no es cierto lo de Moritán´", escribió la periodista en su red social de X.

La palabra de Virginia Gallardo sobre los rumores que la vinculan con Roberto García Moritán

Además, este sábado, Guido Záffora volvió a consultarle en vivo en su ciclo de Crónica TV, y la modelo fue categórica una vez más: "No es cierto". De esta manera, Virginia Gallardo habló sobre su supuesto romance con Roberto García Moritán y dejó en claro que no mantiene una relación sentimental con él, pese a los trascendidos que comenzaron a instalarse con fuerza en los medios.

La particular frase de Roberto García Moritán sobre Pampita: "A veces extraño la familia que armamos"

Roberto García Moritán ganó popularidad en el ambiente gracias a su matrimonio con Pampita y si bien ahora evita hablar de ella en las notas, en una entrevista que dio a El Cronista stream sorprendió con una particular frase. “Hice muchas cosas interesantes en mi vida, pero entre ellas, la familia que supimos armar fue un motivo de orgullo”, expresó en referencia a su hija en común, Ana García Moritán.

Tiempo atrás: Pampita y Roberto García Moritán junto a su hija Ana

Luego, la conductora Cata de Elía le consultó si extrañaba esa familia que habían construido junto a Pampita. A lo que el economista reconoció: "A veces sí, pero la vida continúa. Uno tiene que ir aceptando que hay cosas que tienen ciclos, que a veces funciona, a veces hay tropiezos y fue una realidad con la que tuve que convivir, que tuvo un costo para mí altísimo, porque perdí todo".

Y concluyó a modo de reflexión: "Perdí todo: familia, trabajo, credibilidad, confianza, nombre". Estas declaraciones hicieron ruido mediático y Pampita fue consultada al respecto. No obstante, la top model decidió no profundizar y alejarse del tema con una simple respuesta. “No son temas míos. Trato de no meterme”, manifestó en Puro Show.