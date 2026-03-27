Rocío Marengo mostró el primer corte de pelo de su bebé, Isidro: “Se portó muy bien”

Desde que se convirtió en madre por primera vez, Rocío Marengo atraviesa una de las etapas más felices y transformadoras de su vida. La conductora vive con emoción cada nuevo paso junto a su hijo Isidro. El bebé nació el 3 de diciembre de 2025 en el Sanatorio Otamendi y llegó para cumplir uno de sus mayores deseos personales.

Rocío Marengo e Isidro Fort

Instalada en un presente que combina maternidad y nuevos desafíos laborales, Rocío Marengo disfruta de compartir pequeñas actividades cotidianas con sus seguidores. Esta vez, decidió mostrar una escena muy especial: el primer corte de pelo de su bebé, un momento simple pero inolvidable para cualquier mamá.

Así fue el primer corte de pelo de Isidro

A través de un reel en Instagram, Rocío Marengo dejó ver cómo fue la primera visita de Isidro a la peluquería. En el video, se pudo ver al pequeño durante el corte. Junto a las imágenes, la conductora expresó lo emocionante que fue vivir ese instante y destacó lo bien que se comportó su hijo durante toda la experiencia.

Además, también aprovechó para dedicarle unas palabras muy especiales al estilista que estuvo a cargo del cambio de look del bebé. Rocío Marengo remarcó la admiración que siente por su trabajo y confesó lo significativo que fue para ella que una figura tan reconocida en el mundo del espectáculo fuera quien se encargara de ese primer corte.

El nuevo anhelo de Rocío Marengo

En medio de este presente tan especial, Rocío Marengo también estuvo como invitada en Almorzando con Juana, donde habló de su nueva vida como mamá y mostró con orgullo a su hijo en televisión. Durante la charla, dejó en claro lo feliz que está con esta etapa y se mostró completamente atravesada por la experiencia de la maternidad.

Rocío Marengo junto a su familia

Allí también compartió detalles sobre cómo fue el nacimiento de Isidro y contó que, a pesar del cansancio lógico de los primeros meses, está disfrutando intensamente cada momento. Incluso, sorprendió al reconocer que ya piensa en agrandar la familia. Con una mezcla de ternura, entusiasmo y emoción, Rocío Marengo deja en claro que hoy vive uno de los capítulos más plenos de su vida.