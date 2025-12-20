Germán Martitegui respondió a las críticas de Rocío Marengo: “Ella no la pasó nunca bien en ningún lado”

Germán Martitegui es uno de los jurados más cuestionados por la ácida forma que tiene en dar las devoluciones. Tal es así que, se revivió una polémica escena que protagonizó el chef con Rocío Marengo en Masterchef Celebrity, donde la mediática rompió en llanto ante las fuertes críticas que recibió por su plato. Ante esto, el cocinero salió a confrontar a la exparticipante y arremetió sin piedad en su contra defendiéndose de las acusaciones.

El descargo de Germán Martitegui ante los rumores de malestar en MasterChef Celebrity

Desde que comenzó MasterChef Celebrity, los rumores acerca de las presuntas peleas entre participantes y jurados no dejan de resonar en los principales programas de espectáculos. Es por esta razón que, Germán Martitegui fue abordado por un móvil de Intrusos (América TV) para ser consultado sobre estas especulaciones.

“El clima que hay dentro del estudio es de mucha diversión. Yo casi que no tengo contacto con ellos. Los tres personajes nuestros (de los jurados) se retroalimentan, uno termina siendo lo que la gente espera que Martitegui jurado haga. De hecho, cuando me ven bueno, me paran por la calle y me dicen ‘eh, estás muy bueno’. Yo creo que es más divertido ver un malo que un bueno. A mí me divierte”, señaló el empresario gastronómico.

Estas últimas palabras fueron el motor para que el periodista del ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrígo Lussich profundice haga mención a la recordada rivalidad con Rocío Marengo. “Me estás hablando de una participante entre 175. Marengo no la pasó bien nunca en ningún lado. No me hagan hablar. Ella suele ser peleadora”, disparó sin tapujos.

La descarga de Germán Martitegui

El fuerte temperamento y la filosa manera que tiene Germán Martitegui a la hora de intercambiar diálogos con los concursantes del ciclo televisivo hace que algunos de ellos tomen a mal las correcciones y sugerencias hechas gerente a cámara. Sin embargo, el experto en cocina anunció: “Yo no me peleo con nadie, hablo desde una posición más que nada de los platos, y creo que nunca le dije nada personal a nadie, y si lo dije, pido perdón, pero me parece que no”.

Por último, hizo referencia a participantes como Esteban Mirol que, al momento de abandonar el programa, se fueron enojados y que se verán nuevamente las caras con el repechaje -que se grabó en estos días-. “‘No me callo más’ se llama el repechaje”, aseguró entre risas.

Con estas declaraciones, Germán Martitegui deja en claro sus intenciones de transitar MasterChef Celebrity desde el abordaje gastronómico, lejos de tener intenciones de ser partícipes de polémicas. No obstante, la vorágine del programa y el avance del mismo hace que el tridente del jurado se ponga más exigentes con los aspirantes al premio mayor, quienes los deben seducir mediante técnicas culinarias y de sabor.

