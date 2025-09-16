Rodolfo Ranni desmintió a María Valenzuela tras ser acusado de "misógino"

Recientemente María Valenzuela sorprendió al revelar en A la tarde (América) que inició acciones legales contra Rodolfo Ranni, a quien acusó de violencia verbal y abuso de poder durante los ensayos de la obra La noche de la basura. La actriz calificó al intérprete de “misógino” y sostuvo que su comportamiento le generó un ambiente hostil que incluso afectó su salud.

María Valenzuela y Rodolfo Ranni

Además, la actriz aseguró que su salida del proyecto marcó un antes y un después en su carrera: “Cuando me bajé de la obra me quedé sin trabajo, ya estaban todos los elencos armados y tuve que empezar a pedir dinero para poder vivir. Hoy tengo deudas y trabajo para pagarlas”, declaró María Valenzuela.

La respuesta de Rodolfo Ranni a María Valenzuela

Ante estas contundentes declaraciones, Rodolfo Ranni envió un mensaje al programa en el que desmintió cada una de las acusaciones de la actriz y negó haber sido responsable de su salida de la obra. “El actor, productor y director dice que no solo desmiente cada uno de los dichos de María Valenzuela, sino que pone a disposición nuestra que se le consulte a cualquier persona del elenco si esto que marca Valenzuela alguno lo vio o existió”, leyó al aire el periodista Daniel Fava.

Además, el actor fue categórico al aclarar que “no tuvo nada que ver con la desvinculación de María Valenzuela de la obra”, desvinculandose así de cualquier decisión respecto al elenco.

El conflicto judicial entre María Valenzuela y Rodolfo Ranni

Según se pudo conocer, el caso ya se encuentra en el ámbito legal con el acompañamiento de la Sociedad Argentina de Actores. Según explicó María Valenzuela, la primera audiencia de conciliación fue frustrada debido a que ni Rodolfo Ranni ni el productor de la obra se presentaron, lo que abrió la posibilidad de avanzar hacia una demanda formal.

María Valenzuela

En paralelo al desarrollo de la causa, María Valenzuela pidió públicamente respeto y contención en medio de la exposición mediática. “En este momento estoy frágil y necesito que me cuiden, así que no voy a hablar más del tema”, expresó en un mensaje de audio difundido por A la tarde.

Mientras el conflicto sigue escalando, María Valenzuela confirmó que se está preparando para volver al teatro con un nuevo proyecto junto a María Fernanda Callejón, Nora Cárpena, Sofía Gala Castiglione y Gonzalo Urtizberea, en tanto que Rodolfo Ranni continúa negando cualquier vínculo con la desvinculación de su excompañera.