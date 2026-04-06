Rodrigo Lussich reveló su romance fallido con Robertito Funes Ugarte, una historia que nunca llegó a concretarse. Sus palabras volvieron a mencionar el vínculo que nunca se logró formar y colocó en perspectiva los distintos encuentros que no sucedieron entre ellos. El relato se presenta como un episodio que quedó marcado en distintas etapas de sus vidas.

Los desencuentros que marcaron el fallido romance de Rodrigo Lussich y Robertito Funes Ugarte

Rodrigo Lussich reveló su romance fallido con Robertito Funes Ugarte, un episodio que quedó marcado por situaciones compartidas y que hoy se recuerda como una experiencia que no prosperó. La confesión se convirtió en un relato que, con humor, mostró cómo el paso del tiempo transformó aquellos momentos en una anécdota para ambos.

Rodrigo Lussich

Durante el programa de Intrusos (América), el conductor sorprendió al público al recordar los fallidos encuentros con el cronista. El periodista relató distintas situaciones que marcaron una historia que nunca prosperó, pero que quedó en su memoria como parte de su juventud. “Fue hace muchos años, éramos jóvenes, no prosperó”, comentó.

Según explicó, tanto él como Robertito Funes Ugarte intentaron tener una cita que no funcionó y que con el tiempo quedó como una anécdota. “Algo pasó, no nos encontramos. Intentamos tener una cita que fracasó hace muchos años”, agregó Rodrigo Lussich, dejando en claro que esto los llevó por caminos distintos.

Robertito Funes Ugarte

Además, el presentador recordó que el primer intento de relación se dio en 2005, cuando volvían de una fiesta. Mientras estaban al aire, Funes le escribió a Paula Varela para sumar su versión de los hechos. “Volvíamos del Divino en 2005 en un taxi”, escribió. A su vez, contó que el cronista le confesó que el presentador le había dicho “dejémoslo ahí” cuando le propuso continuar la noche juntos.

El segundo intento de encuentro que fracasó entre Rodrigo Lussich y Robertito Funes Ugarte

Por otro lado, Rodrigo Lussich contó en Intrusos (América) que el segundo intento de encuentro entre él y Robertito Funes Ugarte fue recién en 2022. Allí, según relató el cronista, volvió a acercarse durante el casamiento de Florencia Peña en el Tigre. “Robertito avanzó y me dijo si quería ir con él”, comentó.

“Yo en ese momento estaba preocupado porque había perdido la tarjeta de débito”, recordó entre risas. El conductor explicó que la situación no prosperó porque estaba más pendiente de recuperar sus pertenencias que de continuar con la propuesta. En el inicio del relato, el periodista se mostró reacio a contar lo sucedido por no incomodar, pero ante la respuesta del panelista, compartió el momento.

A través de su cuenta de Instagram, Rodrigo Lussich compartió el video de los desencuentros que vivió con Robertito Funes Ugarte. “CITA FALLIDA. El primer intento fracasó en 2005; y el segundo tampoco se concretó en 2022, pero en Intrusos rememoramos el desencuentro con Robertito”, escribió en su posteo sobre lo sucedido.

Rodrigo Lussich

Rodrigo Lussich reveló su romance fallido con Robertito Funes Ugarte, una historia que quedó marcada por encuentros que no prosperaron y que hoy recuerda. La confesión se convierte en un cierre que resume cómo aquellos momentos se transformaron en una anécdota que acompaña la trayectoria de ambos presentadores.

VDV