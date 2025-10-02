Ángel de Brito arremetió contra Rodrigo Lussich y Rolando Graña: "Les revienta"

Ángel de Brito y Rodrigo Lussich mantienen una histórica rivalidad en los medios de comunicación que los llevó a distanciarse y a cortar todo tipo de contacto entre ellos. Sin embargo, al tratarse de dos personalidades del espectáculo la gala de los Martín Fierro los volvió a unir, pero lejos de reconciliarse, se reavivó la enemistad entre ambos.

Todo comenzó cuando el presentador de Intrusos analizó los looks de los invitados del evento televisivo más importante del ambiente. Con su característico humor ácido trató de “enano” al rostro de LAM, quien no perdió la oportunidad para devolverle la gentileza: “Terapia querido”, comenzó diciendo en redes sociales, aunque después de despachó en su streaming donde atendió también a Ronaldo Graña.

Ángel de Brito vs Rodrigo Lussich | Twitter

Ángel de Brito Vs. Rolando Graña y Rodrigo Lussich

Este martes, los principales programas de espectáculos comenzaron a analizar los looks y las premiaciones de los Martín Fierro 2025. No obstante, Rodrigo Lussich lanzó un comentario que ofendió a Ángel de Brito, desatando un nuevo round entre ellos. "Ahí vemos cómo estaba vestido Ángel, que ganó y la tarima casi se lo devora, porque solo se le veía la cabecita, quedó en un plano que no lo benefició", dijo el conductor del ciclo de farándula. Atento a los comentarios de su archi rival, el periodista LAM le respondió en su cuenta X (ex Twitter): "La obsesión que tenes con mi cuerpo @rodrilussich. Terapia querido!".

Ángel de Brito vs Rodrigo Lussich | Twitter

No conforme con su descargo en la web, fue al hueso y se despachó en la sección su programa de streaming "Ángel Responde" de Bondi Live. "Rodrigo Lussich está obsesionado conmigo, pobrecito. Cómo les revienta que haya ganado el Martín Fierro LAM, no se puede creer". Para él, su colega realizó este análisis despectivo de su imagen debido a la frustración que le generó perder la nominación al mejor programa periodístico: "La cara de Graña y Lussich está desplegando toda su envidia. Yo también hubiera puesto cara de orto si perdia. No voy a festejar si gana otro". “Yo igual lo entiendo un poco igual a Graña”, dijo la panelista intentando poner paños fríos a la situación.

Ronaldo Graña | Twitter

Acto seguido complementó: "Él explota de envidia porque LAM ganó el premio. Pallares también dijo ´se lo dieron porque Ventura le tiene miedo a Ángel´. Mira si Luis Ventura me va a tener miedo, por favor". Las chicaneadas escalaron al punto tal de que el exjurado de Bailando Por Un Sueño lapidó a su par mediático: “Él se comió la tarima si está ancho como un balón”. Finalmente, sentenció: “Ponete el saco cruzado Lussich a ver si podés”.

Este ida y vuelta entre ambos expertos en la prensa rosa no hicieron más que avivar una pelea mediática que parecía haber levantado bandera blanca. Ahora, la tregua se terminó y Ángel de Brito dejó en claro que no está dispuesto a tolerar opiniones sobre su estatura ni de su imagen y menos si viene de viejos enemigos del medio con quienes compite por el cariño y la aceptación de los espectadores.

NB