Soledad Pastorutti reveló a qué famoso le dio su primer beso en televisión: “Tenía 23 años y estaba de novia”

Soledad Pastorutti visitó Otro día perdido (eltrece) y reveló a qué famoso le dio su primer beso en televisión. En diálogo con Mario Pergolini, la cantante recordó cómo fue su paso por Rincón de Luz (Canal 9) y detalló la reacción que tuvo su abuela ante el romance que vivió en la ficción infantil.

"Qué parecido el pibe ese al que está antes que nosotros”, dijo el conductor al ver las imágenes de La Sole junto a Guido Kaczka en la ficción producida por Cris Morena. De inmediato, ella respondió: "Fue mi primer beso en televisión. Tenía 23 años y yo estaba con Jere, de novia".

Luego, Soledad Pastorutti contó una divertida anécdota que incluía a su abuela, el verdulero y su actual esposo, Jeremías Audoglio. "Salía mi abuela a comprarle al verdulero y el tipo le decía: '¿Qué le pasa a su nieta? ¿Se peleó?'. 'No, si él viene acá', decía mi abuela. Entonces ella me miraba y me decía, bien italiana, de pocas palabras, siempre sentada en la cocina: '¿Qué no te conformás?'. Me lo decía por mi novio, porque me veía besándome con otro en televisión y se moría", contó la artista.

Rincón de Luz

Cabe mencionar que La Sole fue protagonista de Rincón de Luz, la novela que surgió como una derivación de Chiquititas, cuando tenía 23 años. Si bien ya era conocida en el mundo de la música, la cantante logró impulsar su carrera como artista.

La historia de amor de La Sole y Jeremías Audoglio

En octubre, Soledad Pastorutti estuvo en +CARAS y abrió su corazón con Héctor Maugeri. Allí, la cantante dio detalles de la historia de amor con su marido, Jeremías Audoglio, con quien lleva 25 años en pareja y es el papá de sus dos hijas, Antonia y Regina.

Soledad Pastorutti y Jeremías Audoglio

La Sole contó que conoció a Jere, como le dice, en pleno auge de su carrera. Había tenido que abandonar la secundaria algunos años atrás porque "estaba haciendo los 30 Gran Rex y era una locura", por lo que terminó cursando la escuela nocturna. Su esposo era parte de ese grupo de estudio. "A mí me parecía me mentira que él se fijase en mí, pero un par de amigas y mi prima me dicen ‘Mirá que sí, eh, que yo creo que sí’ eran otras épocas, no era tan cool cantar folklore. Yo me vestía de una manera muy muy especial para mucha gente muy rara", explicó.

Soledad Pastorutti y su esposo

"No era tan fácil para mí enganchar, porque viste que no estaba nunca, no salía. Tampoco era muy agraciada. En aquel momento había muchos prejuicios con esto de vestirse de gaucho y qué sé yo, no fue tan fácil, hasta que conseguí uno", dijo ante Héctor Maugeri. Pero, todo salió mejor que lo esperado para Soledad Pastorutti y Jeremías Audoglio: "Fue mi primer novio y llevamos 25 años juntos".