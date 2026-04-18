El romántico posteo de Indiana Cubero para festejar el cumpleaños de su novio: "Te admiro cada día más"

Indiana Cubero mantiene un perfil reservado ante los medios pese a alto nivel de exposición que tienen sus padres, Nicole Neumann y Fabián Cubero. Sin embargo, la joven de 18 años decidió hacer pública su relación amorosa con Thiago Silvero tiempo atrás. El jugador de Vélez Sarsfield conquistó su corazón y en el día de su cumpleaños recibió una dedicatoria muy especial por parte de su novia.

El dulce mensaje de Indiana Cubero para Thiago Silvero, su novio

Indiana Cubero volvió a mostrar el gran momento sentimental que atraviesa y esta vez lo hizo con un tierno mensaje para su novio, Thiago Silvero, en el día de su cumpleaños. A través de sus redes sociales, la joven compartió una romántica imagen junto a él y le dedicó unas palabras cargadas de amor y admiración.

En la foto que subió a sus historias de Instagram, se los puede ver a Indiana Cubero y Thiago Silvero posando abrazados en un ambiente elegante y cálido, de noche, sobre un deck de madera y bajo una estructura blanca decorada con flores colgantes. La imagen pertenece a la fiesta de 15 de Allegra, que organizó Nicole Neumann y desató un escándalo con Fabián Cubero, realizada el pasado 27 de febrero.

Indiana Cubero

La publicación muestra al futbolista luciendo un traje oscuro con camisa celeste, mientras que Indiana Cubero se encuentra con un vestido largo en color fucsia intenso, con escote halter y volados en cascada. Ella aparece mirándolo con una sonrisa cómplice, mientras su pareja se muestra relajado y sonriente.

Sobre la imagen, Indiana Cubero escribió un mensaje muy especial para celebrar el cumpleaños número 20 de su novio: “Feliz cumple mi amor. Gracias por siempre estar y acompañarme, te admiro cada día más por lo que sos y todo lo que lográs. Nunca dudes de vos, sos increíble. Te amo”. El texto está acompañado por un particular emoji: corazón rosa con una flecha. Así, la hija de Fabián Cubero demostró la solidez del vínculo que construyó junto al deportista.

El romántico posteo de Indiana Cubero para festejar el cumpleaños de su novio

Su gesto no pasó desapercibido entre sus seguidores, ya que suele mantener un perfil reservado respecto de su vida privada. Lo cierto es que desde el anuncio de su noviazgo, la joven no duda en mostrar cuánto ama a Thiago Silvero y lo importante que es para ella.

Quién es Thiago Silvero, el joven futbolista que conquistó a Indiana Cubero

Indiana Cubero, la hija mayor de Fabián Cubero y Nicole Neumann, presentó públicamente a su pareja Thiago Silvero en diciembre de 2025. La carrera del futbolista está en pleno desarrollo y se perfila como una de las figuras emergentes del club de Liniers. En este sentido, no se descarta que consiga un contrato en el exterior en los próximos años.

La combinación de técnica, velocidad y visión lo convierte en un perfil atractivo dentro del mundo deportivo. Asimismo, Thiago Silvero se muestra capaz de responder a las exigencias futbolísticas mediante su talento y disciplina. Su nombre comenzó a ganar popularidad en los últimos meses gracias a que Indiana Cubero blanqueó su relación en Instagram.

Sus postales juntos reflejan la estabilidad y la complicidad que mantienen, y lo bien que marcha su noviazgo. De esta manera, el reciente posteo romántico que compartió Indiana Cubero para festejar el cumpleaños de su novio Thiago Silvero demostró nuevamente que atraviesa un gran presente personal y está muy enamorada del jugador.