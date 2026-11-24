Natalie Pérez sorprendió con un romántico posteo en Instagram: un álbum de fotos junto a su novio, Tomás Rottemberg, acompañado de una dedicatoria en tono de humor. La actriz y cantante subió el carrusel el martes 24 de noviembre, poco más de un año después de que la relación se hiciera pública.

La publicación llega cuando ambos tienen 40 años: ella los cumplió el 4 de noviembre y él ya los tenía en mayo. Se conocieron en el ambiente escénico, conviven desde el comienzo del noviazgo y comparten proyectos en las salas de Buenos Aires y de Mar del Plata.

Natalie Pérez y Tomás Rottemberg: el álbum de fotos y cómo nació su historia de amor

Junto a las imágenes, Natalie Pérez escribió en su cuenta: "Las vueltas de la vida no las puedo entender, pero que buenas que están! (Igual q vos, lo dije o lo pensé?)". El mensaje tiene como destinatario a Tomás Rottemberg, hijo del empresario Carlos Rottemberg y de la actriz Linda Peretz.

La pareja posa con gorras, una azul marino y otra roja, frente a una construcción de piedra con un escudo esculpido.

El carrusel reúne besos y abrazos en escenarios muy distintos: un barco al atardecer, una calle empedrada con casas de colores, un mirador con vitrales y un festejo con torta y globos plateados, además de la calle, el subte y una salida después de un show. Con ese repaso de situaciones cotidianas, ella mostró una intimidad que él suele resguardar, ya que mantiene desde hace años un perfil bajo.

La primera imagen de la relación en redes había llegado el 20 de octubre de 2025, también en Instagram: una foto tomada de la mano en la que solo se veían las sombras de ambos sobre el piso. Ese día, en una entrevista con MShow, ella afirmó: "Estoy súper enamorada y re feliz".

En mayo de 2026, él explicó que prefiere mostrar su trabajo y reservar su vida privada, aunque aclaró que no se esconden y que no van a renegar si les sacan una foto. Agregó que la popularidad de ella vuelve habitual que los fotografíen.

A la izquierda, la pareja en un barco a la luz del sol; a la derecha, una selfie con un beso en la mejilla.

Natalie Pérez y Tomás Rottemberg se conocían de antes por sus profesiones. Ella recordó que su primo, el director José María Muscari, había intentado presentarlos cuatro años atrás, sin que la presentación prosperara. Hasta entonces, según admitió, nunca había salido con alguien del ambiente.

El reencuentro llegó en 2025 con Las cosas maravillosas, la obra que ella protagoniza con dirección de Mey Scápola y que él produce. Cuando la sala del Multiteatro estaba ocupada, le permitió ensayar en su oficina, donde todavía descansan sobre una mesa ratona los barquitos de papel que ella le dedicó.

En agosto de 2025, el periodista Gustavo Méndez difundió en sus redes que habían comenzado a frecuentarse fuera del trabajo. El productor lo reconoció ante Teleshow: "Salimos un par de veces, no voy a mentir". Sobre el futuro, agregó que el tiempo lo diría.

Natalie Perez y Tomás Rottemberg

El 17 de octubre de 2025, la artista confirmó que estaba en pareja durante su paso por Otro día perdido, el ciclo de Mario Pergolini, donde contó que su suegra le había prestado el vestido y la cartera que llevaba puestos. Ese mes, posaron de la mano en la función de Next to Normal.

Linda Peretz, presidenta de la Casa del Teatro, respondió con elogios a la elección de su hijo y relató la anécdota del placard. Más tarde, la pareja fue a ver su unipersonal No seré feliz, pero tengo marido, y la cantante le escribió un mensaje en Instagram luego de la función.

En una entrevista con ¡HOLA! Argentina, la intérprete afirmó: "Estamos recontra enamorados, conviviendo desde el primer día y superfelices". Contó además que, al conocerlo, no había asociado su apellido con el de Peretz, y que recién supo que era su madre cuando empezaron a salir.

Natalie Perez y Tomás Rottemberg en uno de los momentos vividos.

Natalie Pérez y Tomás Rottemberg: qué hacen en la actuación, la música y la producción

Natalie Pérez y Tomás Rottemberg llegaron a los escenarios por caminos distintos. Ella comenzó en la televisión con Chiquititas, protagonizó Las Estrellas en 2017 con Marcela Kloosterboer, Celeste Cid, Violeta Urtizberea y Justina Bustos, y debutó en la plataforma Netflix con la serie Casi feliz, en 2020.

En paralelo desarrolló una carrera como cantautora, con los álbumes Un té de tilo por favor (2018), Detox (2020), Intermitente (2023) y Casa, de 2026, que presentó en una gira por el país. Para el año próximo prepara una película y una serie. Su próximo compromiso es el verano marplatense: protagoniza Las cosas maravillosas en el Teatro Bristol, con dirección de Mey Scápola. A fines de octubre de 2026, firmaron el contrato de la temporada con un beso frente a las cámaras. Se declaró agradecida por seguir con la obra, en la que descubre algo nuevo cada vez.

Él ocupa desde hace veinte años una oficina del Multiteatro, en la calle Corrientes, justo debajo de la de su padre. A los 15 años arrancó en la boletería del Teatro Corrientes y después estudió Administración de empresas. Cuenta que suele pasar más tiempo en las salas vacías que cuando se llenan de público.

Natalie Perez y Tomás Rottemberg en uno de sus paseos.

Junto a su padre impulsó los grandes espectáculos del Gran Rex: Matilda y School of Rock. En 2025 llegó La Sirenita y este año se sumó Charlie y la fábrica de chocolate, con estreno anunciado para el 4 de junio. En mayo figuraba como responsable de una decena de obras en cartel, entre ellas La función que sale mal y Casual, y su catálogo incluye Hadestown en Londres y Spamalot en gira por Estados Unidos.

La familia sostiene además la actividad en Mar del Plata: Carlos Rottemberg presentó a mediados de noviembre la temporada de verano 2027, con 49 años consecutivos en la ciudad, ante elencos entre los que estaban ella, Florencia Peña y Leticia Brédice. La temporada se extenderá de fines de diciembre a marzo. Con una agenda cargada, la pareja piensa en lo cotidiano. Ella contó que tienen ganas de mudarse y que su gran objetivo es desacelerar el ritmo de trabajo. Describe su nueva familia con su novio, un perro y dos gatitos.

Los dos se definen como familieros. En enero de 2026 estuvieron en el festejo por los 84 años de Linda Peretz, y él recordó que fue hijo único hasta los 30 años, cuando nacieron sus hermanos Nicolás y Matilda. El posteo del martes reúne en una sola serie lo que Natalie Pérez y Tomás Rottemberg construyeron en el último año: una convivencia, proyectos compartidos en escena y un vínculo que muestran sin esconderse. Con el verano en Mar del Plata por delante, las fotos de la pareja marcan el presente de una historia que surgió entre ensayos.