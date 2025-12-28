Juli Poggio publicó una foto "embarazada" y la destrozaron: "Con eso no se juega"

Este 28 de diciembre se celebra el Día de los Santos Inocentes, una tradición que llevó a los argentinos a realizar diferentes bromas para poner en manifiesto la inocencia de las personas. Es así que Juli Poggio se sumó a esta tradición y compartió una imagen de ella sosteniendo su presunta pancita de embarazada generando polémica en redes sociales.

Juli Poggio recurrió a la Inteligencia Artificial para retocar su imagen

Durante la madrugada de este último domingo del año, Juli Poggio recurrió a su cuenta oficial de Instagram para compartir una imagen que sacudió la web por completo. En la postal, se la ve a ella posando en la penumbra de la noche tocando su presunta pancita de embarazada. “Empezando el año acompañada”, fue frase que deslizó junto a emojis de un pollito en un cascarón, un corazón amarillo y una carita con ojitos llorosos.

Juli Poggio | Instagram

Al parecer, esta fotografía fue diseñada con Inteligencia Artificial para sorprender a sus seguidores en este Día de los Inocentes. Mientras algunos se shockearon ante la noticia de su futura maternidad, otros celebraron el ingenio de la artista en utilizar esta fecha para bromear en la web. Sin embargo, hubo quienes resaltaron que este tipo de noticias quedaron obsoletas, incluso hubo quienes sostuvieron que era de muy mal gusto.

Juli Poggio | Instagram

Nacho Castañetas se sumó a la broma de Juli Poggio

Uno de los encargados de viralizar la noticia fue su excompañero de Gran Hermano y amigo, Nacho Castañetas. El joven reposteó la imagen difundida por Juli Poggio y señaló: “Feliz de ser el primero en saberlo. Te estamos esperando sobri”. En contraposición, los comentarios en X spoilearon el verdadero motivo por el que la cantante contó la noticia justo este día: “Que la inocencia te valga” y “Hoy es el Día de los Inocentes”, fueron los mensajes de los usuarios que se multiplicaron.

En esta línea, no todos supieron tomar con gracia la ocurrencia de la influencer y los comentarios hirientes y descalificadores no tardaron en llegar: “Toda torcida para hacer la jodita”; “Que ganas de joder con algo tan delicado, más pelotuda no se consigue”; y “Todos los años la misma bronca pelotuda la gente”, fueron algunas de las expresiones de los haters.

Juli Poggio | Twitter

Más allá de las reacciones antagónicas de quienes apoyan a Juli Poggio en este chascarrillo y en quienes no toleran una broma de estas características, lo cierto es que nuevamente volvió a captar la atención de sus fanáticos mostrando no solo su espontaneidad que la caracteriza, sino sus ingenios para fechas tan especiales como lo es este día. En paralelo, despertó la imaginación en quienes anhelan verla embarazada.

NB