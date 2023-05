Romina Uhrig se encuentra en unos de los mejores momentos de su vida, disfrutando del éxito que le otorgó Gran Hermano 2022 y con una boda en camino, luego de que Walter Festa le propusiera matrimonio por segunda vez. Además, está planeando un proyecto televisivo llamado "La cocina de Romina".

Durante una charla en A la Barbarossa, a corazón abierto, Romina habló sobre su dura niñez, tras sufrir abuso por parte del marido de su madre: ‘’No hubo nada carnal, pero él sí hacía cosas adelante mío, como masturbarse. Yo sigo con tratamiento, con psicóloga”, reveló.

Romina Uhrig y Walter Festá

Sobre este contexto, la exparticipante de GH contó que tras sufrir aquellos traumas, desencadenó inseguridades en su vida. Buscaba hombres parecidos y padeció violencia de género en uno de sus primeros noviazgos: "Uno de mis primeros novios me golpeaba y yo creía que eso estaba bien, me dio la cabeza contra la pared, yo me asusté y desaparecí. Pero me costaba desprenderme de esa relación’’, confesó.

Romina Uhrig

Finalmente, Romina Uhrig manifestó que la terapia fue una de uno de los focos principales para sanar. Actualmente sigue yendo al psicólogo y cree mucho en Dios: "Muchas veces se juzga a las mujeres, pero no están en el zapato de una. Hay muchas cosas que yo pasé de chica que no quiero que pasen mis hijas. No quiero que vivan ni un poquito de lo que yo viví", cerró.

Cómo será el programa de Romina Uhrig

En Socios del Espectáculo, Romina habló acerca del proyecto que tiene entre manos, y que tiene que ver con una de sus grandes pasiones, la cocina: "La cocina es algo que me gustó siempre. Mi idea es tener un programa de cocina, es algo que quiero y me gusta desde siempre. Estamos hablando para hacer algo de eso", dijo.

Unas semanas atrás, al salir de un canal, la exparticipante de Gran Hermano 2022, anunció mediante un video: ''Muy pronto, pero muy pronto, se viene... ¿Adivinen qué? 'La cocina de Romina'", expresó muy feliz ante la cámara.

D.M