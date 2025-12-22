Las pistas que confirman que Rusherking está saliendo con una de las azafatas de Guido Kaczka

En pleno diciembre, cuando el año ya parece cerrar con balance, uno de los nombres que sigue dando qué hablar en el espectáculo es Rusherking. El artista, cuya trayectoria estuvo marcada tanto por su música como por su vida privada expuesta, volvió a ser protagonista de rumores que involucran un posible nuevo romance.

Rusherking volvió a quedar en el centro de los rumores

El nuevo vínculo amoroso de Rusherking

La polémica se desató a partir de un posteo del perfil de Instagram Gossipeame, que suele anticipar novedades del ambiente artístico. Allí comenzaron a circular capturas de pantalla y comparaciones de fotos subidas por Rusherking y Stephanie Jegier, quien trabaja como azafata en el ciclo televisivo que conduce Guido Kaczka.

Una imagen compartida en el mismo contexto visual despertó sospechas sobre un posible vínculo

Lo que llamó la atención fue la similitud de los fondos de las imágenes publicadas por ambos usuarios: selfies tomadas frente a espejos y en espacios comunes como ascensores, con patrones visuales casi idénticos y subidas el mismo día.

Las similitudes en los fondos de las fotos alimentaron especulaciones sobre encuentros compartidos

Para muchos usuarios de redes sociales, estas coincidencias no parecen casuales. La lógica detrás de estas sospechas es simple: si dos personas suben fotos el mismo día y con escenarios muy parecidos, podría tratarse de momentos compartidos. Aunque todavía no hay confirmación oficial de ningún lado, la especulación se volvió el centro de atención en X, Instagram y TikTok, generando miles de comentarios sobre si estamos ante un nuevo romance.

El historial amoroso de Rusherking

Para entender por qué estos rumores toman fuerza, es útil recordar que Rusherking no ha tenido una vida amorosa discreta en el pasado. El artista estuvo vinculado mediáticamente con figuras como Ángela Torres, con quien vivió una relación que fue seguida con lupa por la prensa y los fans, incluso después de su ruptura este año. Esa relación estuvo marcada por idas y vueltas, declaraciones públicas y reacciones en redes sociales que generaron un interés constante.

Posible pareja en puerta

Además, en una ocasión admitió que le cuesta mantener su vida amorosa en privado precisamente por la exposición mediática que conlleva su fama. En una entrevista reciente aseguró que “estar conociéndose con alguien” se vuelve complicado cuando existe un interés constante de los medios y del público en cada movimiento personal que realiza.

Stephanie Jegier, azafata del ciclo de Guido Kaczka

Entre las hipótesis que circulan en redes está la idea de que, si efectivamente hay un vínculo entre el cantante y la azafata de Guido Kaczka, podría tratarse de un intento de llevar una relación fuera del foco mediático tradicional, como lo intentó hacer Rusherking en otras ocasiones. Otra lectura que hacen es que, aunque las fotos no prueben nada por sí solas, sí reflejan un patrón que viene acumulándose: desde hace semanas se habrían visto señales visuales similares. Si bien esto no constituye una confirmación, sí alimenta las pequeñas pistas podría haber una historia mayor que todavía no se conoció públicamente.

BR