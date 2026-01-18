Sabrina Rojas deslumbró con su nuevo look honey blonde, el rubio ideal para las mujeres mayores de 40

En las últimas horas, Sabrina Rojas mostró su radical cambio de look en redes sociales. En medio de la polémica separación que involucró a su exmarido Luciano Castro y a Griselda Siciliani, la conductora y actriz decidió dar un volantazo en su vida y comenzar el 2026 con una renovación de imagen contundente, elegante y muy alineada con el momento personal y profesional que atraviesa. En este marco, eligió mostrarse fuerte, luminosa y segura, llevando adelante un look honey blonde, el rubio ideal para mujeres mayores de 40 años.

El radical cambio de look de Sabrina Rojas

La decisión de modificar su look no fue impulsiva, sino profundamente simbólica. Para Sabrina Rojas, el cabello siempre fue parte central de su identidad estética, por lo que el desafío no sólo implicaba un cambio visible, sino también emocional. Renovarse sin perder la esencia fue el objetivo principal, especialmente en un contexto mediático donde su nombre cobró fuerza y dejando en claro que es la verdadera "oye, guapa".

Sabrina Rojas | Instagram

Consciente de los riesgos que implicaba aclarar su pelo sin dañarlo, la conductora recurrió a su estilista de confianza, quien asumió el desafío técnico con una mirada profesional y cuidadosa. El objetivo fue claro desde el inicio: lograr un tono más luminoso -honey blonde- y moderno sin comprometer la salud capilar. En tiempos donde los tratamientos agresivos suelen pasar factura, la prioridad fue proteger la fibra capilar y mantener la calidad del cabello intacta. En este contexto, el estilista escribió en un clip que compartió en su perfil de Instagram: “Cuando el rubio se vuelve un desafío… pero el resultado lo vale”.

Para alcanzar ese resultado, el coiffeur aplicó una base de nutrición intensiva compuesto de colágeno y argán, dos componentes clave para sellar las moléculas del pelo y reforzar su estructura interna. Esta técnica permitió aclarar el tono de manera progresiva y controlada, evitando daños extremos y logrando un acabado natural y brillante. Además, se decidió no cortar el largo, una elección estratégica que preserva la imagen sólida, cuidada y tan característica de la actriz a lo largo de los años. “Con Sabri trabajamos paso a paso para recuperar su pelo dañado sin resignar el color que ama”, explicó.

Sabrina Rojas | Instagram

Sabrina Rojas apostó por una coloración es tendencia por su bajo mantenimiento

El nuevo look de Sabrina Rojas demuestra que el pelo funciona como una herramienta estética dentro de su imagen general. No solo enmarca el rostro, sino que actúa como un canal de expresión que le permite mantenerse linda y expandida, sin perder glamour ni elegancia. El cabello, en este caso, acompaña un estilo femenino y seguro, reafirmando que la sofisticación no está reñida con la frescura ni con la renovación.

Sabrina Rojas | Instagram

Fiel a su estilo cercano con el público, la fashionista mostró el resultado final en sus redes sociales, donde agradeció públicamente a su estilista de confianza y compartió detalles del proceso, junto con las decisiones en conjunto entre sus intereses y lo que mejor se adaptaba a su melena. Las reacciones no tardaron en llegar: miles de comentarios destacaron su belleza, su actitud y la forma en la que logra reinventarse sin caer en excesos. Una vez más, dejó en claro que sigue siendo un ícono de belleza para las mujeres de más de 40, marcando tendencia desde la autenticidad y sin perder el horizonte de las tendencias actuales en colores y formas de cuidados.

Como cierre de esta nueva etapa, el cambio de look de Sabrina Rojas se enmarca en una tendencia que traspasó fronteras y se impone como la preferida de grandes celebridades tales como Gigi Hadid, Sofía Richie, Rosie Huntington-Whiteley y Jennifer Aniston. No se trata solo de estética, sino de actitud. Con una imagen renovada, fresca y sensual, la panelista demostró que es una fuente de inspiración para las mujeres de mayores de 40, que ven en ella una referente indiscutida de glamour y belleza.

NB