Así era la casa de Sabrina Rojas y Luciano Castro: llena de naturaleza, contemporánea y “embrujada”

Durante muchos años, Sabrina Rojas vivió junto a Luciano Castro en una amplia casona ubicada en un barrio privado de Pilar. Allí compartieron parte de su matrimonio y criaron a sus hijos, Fausto y Esperanza, en un entorno marcado por la tranquilidad, el verde y la vida familiar lejos del ruido mediático.

Así es la casa de Sabrina Rojas y Luciano Castro

Tras su separación del actor, la casa siguió siendo el refugio de Sabrina Rojas y, con el tiempo, también fue el escenario de una nueva etapa sentimental junto al Tucu López. Sin embargo, luego de esa ruptura, la vivienda volvió a cobrar protagonismo, esta vez atravesada por una historia que mezcla recuerdos, vínculos pasados y una inquietante creencia ligada a lo energético.

Un hogar rodeado de naturaleza y calidez

La casona de Pilar se destaca por su estilo contemporáneo y su fuerte conexión con el entorno natural. En las imágenes que Sabrina Rojas suele compartir en redes sociales se pueden ver ambientes amplios y luminosos, con grandes ventanales que integran el interior con el parque que rodea la propiedad.

La decoración apuesta por tonos claros, mucha madera y una estética cálida que refuerza la sensación de hogar. El jardín se convirtió con los años en un espacio clave de la vida cotidiana pues, allí la actriz realiza rutinas de ejercicio, acumula leña y disfruta de momentos de descanso al aire libre.

La cocina, el corazón de la casa

Uno de los ambientes más importantes de la vivienda de Sabrina Rojas es la cocina, el espacio más utilizado del hogar. Con una gran isla central y una mesada de madera que domina la escena, se trata de un lugar pensado para compartir, cocinar y pasar tiempo en familia. Ahí la actrizsuele mostrarse cocinando junto a sus hijos y fue también donde compartió momentos cotidianos durante su relación con el Tucu López.

Con el paso del tiempo, la cocina quedó cargada de simbolismo, al punto de convertirse en el centro de una preocupación actual de Sabrina Roja la sensación de que la casa podría estar “embrujada” por un antiguo ritual amoroso del que habló públicamente su expareja. Hoy, esa vivienda que fue hogar junto a Luciano Castro, refugio tras la separación y escenario de nuevas historias, vuelve a estar bajo la lupa por una mezcla de recuerdos, creencias y emociones que parecen resistirse a quedar en el pasado.