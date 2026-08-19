Después de un nuevo conflicto con la China Suárez, Benjamín Vicuña anunció su inesperado cambio de rumbo

Esta semana, Benjamín Vicuña quedó en el centro de la escena luego de que Mauro Icardi lanzara un fuerte ataque virtual en su contra. Frente a los dardos de la actual pareja de Eugenia "China" Suárez, el actor optó por mantener un bajo perfil y evitó responder a las preguntas de la prensa. Si bien trascendió que podría revocarse el permiso relacionado con su expareja, tampoco brindó declaraciones al respecto. En medio de este contexto, decidió enfocarse en su carrera y realizó un importante anuncio profesional que marcará un nuevo rumbo en su trayectoria.

El cambio de rumbo de Benjamín Vicuña

En medio de un nuevo round mediático con la China Suárez y Mauro Icardi, Benjamín Vicuña confirmó una decisión que impactará directamente en su presente laboral. El actor anunció que dejará temporalmente la obra Secreto en la montaña, que protagoniza junto a Esteban Lamothe, para cumplir con compromisos cinematográficos que ya tenía pactados. La noticia fue comunicada por el propio artista a través de su cuenta personal de Instagram.

Benjamín Vicuña | Instagram

“En seis semanas me despido de Secreto en la Montaña. Para cumplir con proyectos cinematográficos con Álex de la Iglesia y Matías Bize”, escribió Vicuña en Instagram. Ante las posibles interpretaciones sobre los motivos de su salida, el actor se encargó de aclarar que se trata de compromisos asumidos con anterioridad: “Pactados antes de comenzar la obra”, agregó en su publicación.

Según manifestó, su salida de las funciones no estaría relacionada con la exposición mediática de los últimos días, sino con una agenda profesional que ya estaba organizada de antemano. En este marco, el artista dejó entrever que atraviesa un año de intensa actividad actoral y volverá a concentrarse en el cine, un terreno en el que mantiene una extensa trayectoria y que en 2026 volvió a ocupar un lugar central en su carrera.

Benjamín Vicuña | Instagram

El nuevo proyecto de Benjamín Vicuña

Uno de esos proyectos es Felicidades, la película dirigida por el reconocido cineasta español Álex de la Iglesia para Netflix. El film está basado en la obra teatral homónima de Mariano Pensotti y cuenta con Adrián Suar y Griselda Siciliani como protagonistas, además de la participación de Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y Diego Capusotto. La producción fue rodada en Buenos Aires y la gran N roja confirmó que llegará a su plataforma hacia fines de este año.

El vínculo profesional entre Benjamín y el cineasta ya tuvo una primera experiencia en este proyecto. El director español incluso destacó el trabajo del intérprete y señaló que durante el rodaje aportó ideas y recursos para enriquecer las escenas. Mientras tanto, Secreto en la Montaña continuará con Esteban Lamothe al frente de la puesta. La obra llegó por primera vez a los escenarios argentinos el 7 de mayo, en el Multiteatro, bajo la dirección de Javier Daulte y con adaptación de Marcos Carnevale. Vicuña y Lamothe se encargan de interpretar a los protagonistas de la historia de amor entre dos vaqueros atravesada por los prejuicios sociales y las dificultades de la época.

Benjamín Vicuña | Caras

De esta manera, mientras su vida personal permanece bajo una fuerte atención mediática por el enfrentamiento con la China Suárez y las versiones sobre nuevas medidas legales vinculadas con Magnolia y Amancio, Benjamín Vicuña decidió poner el foco en sus próximos proyectos profesionales. En seis semanas cerrará una etapa teatral para darle prioridad a una agenda cinematográfica que incluye trabajos con figuras de peso internacional como Álex de la Iglesia y el chileno Matías Bize.