Benjamín Vicuña volvió a Chile con Anita Espasandin: amigos, familia y nuevos trabajos

Benjamín Vicuña regresó a Chile y compartió con sus seguidores un álbum que retrata los distintos momentos de su breve estadía en Santiago. Fueron apenas tres días, pero suficientes para combinar compromisos laborales, encuentros con seres queridos, recorridas por la ciudad y momentos de disfrute junto a Anita Espasandin.

Benjamín Vicuña regresó a Chile

“Volver para partir. Tres días en Santiago. Filmación, familia, amigos y buena energía”, escribió el actor al presentar la publicación en sus redes sociales. De esta manera, dejó en claro que uno de los principales motivos del viaje fue una nueva filmación en la capital chilena, aunque también aprovechó para reencontrarse con su familia y sus amigos.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandin, juntos en Santiago

Entre las imágenes que compartió Benjamín Vicuña destaca una fotografía junto a Anita Espasandin frente al Templo Bahá'í de Sudamérica. La postal muestra a ambos frente a la imponente construcción y fue una de las escenas más personales del álbum que el actor publicó sobre su regreso a Chile.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandin en Templo Bahá'í de Sudamérica

La estadía también incluyó momentos más relajados y cotidianos. El actor visitó una cafetería que tenía como protagonista a los clásicos pasteles portugueses de Belem, donde se lo vio sonriente, con lentes de sol y una camisa azul, mientras tomaba un café.

Benjamín Vicuña aprovechó su estadía en Santiago para visitar una cafetería de especialidad.

Nuevos trabajos, familia y amigos: así fue su breve regreso a Chile

El viaje tuvo como uno de sus principales motivos un compromiso profesional. Aunque Benjamín Vicuña no brindó detalles sobre la producción, sí confirmó que estuvo en Santiago para una filmación. La publicación también incluyó retratos personales y una imagen de la cordillera nevada vista desde el aire, una de las postales más representativas de su regreso a su país natal.

Benjamín Vicuña cumplió con compromisos profesionales en Chile

Durante esos tres días, el intérprete eligió al Ritz-Carlton Santiago como su base y agradeció especialmente la recepción que tuvo allí. “Gracias Ritz-Carlton por ser mi base y recibirme con tanto cariño y respeto”, expresó. Al cerrar el álbum, también le dedicó un mensaje a Chile y destacó lo significativo que fue volver a compartir tiempo con su familia, sus amigos y Anita Espasandin, mientras continúa con sus nuevos proyectos laborales.

Por qué Benjamín Vicuña eligió vivir en Argentina

Benjamín Vicuña construyó gran parte de su vida personal y profesional en Argentina desde mediados de la década del 2000. Su llegada estuvo vinculada a su relación con Carolina “Pampita” Ardohain y, con el paso de los años, el país se convirtió en el lugar donde desarrolló buena parte de su carrera y formó su familia.

Benjamín Vicuña y sus hijos

Benjamín Vicuña explicó en distintas oportunidades que una de las principales razones para permanecer en Argentina son sus hijos: “Me vine a vivir a Argentina por mis hijos”, señaló en 2025, al referirse a su decisión de mantenerse cerca de ellos. Más recientemente, también contó que eligió vivir a pocas cuadras de sus hijos y del colegio para poder compartir con ellos parte de su rutina cotidiana.