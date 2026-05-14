Así es la ambiciosa remodelación que Sabrina Rojas está realizando en su cocina

Mayo estuvo repleto de cambios para Sabrina Rojas. Tras haber oficializado su noviazgo con José “Pepe” Chatruc, la modelo se sumergió en un cambio radical en su casa. A través de su cuenta personal de Instagram, mostró en detalle el antes y el durante, mientras que el después fue creado con inteligencia artificial. De esta manera, mostró el ambicioso proyecto arquitectónico que pensó para su cocina.

Sabrina Rojas remodeló por completo su cocina

Una vez más, Sabrina Rojas abrió las puertas de su hogar y compartió en detalle cómo está quedando su cocina tras haberse aventurado a un cambio rotundo. En sus historias de 24 horas de Instagram, la presentadora colocó una fotografía en el que se veía el “antes”. Un ambiente acogedor compuesto por pisos de color verde oscuro, muebles en madera petiribí empotrados, electrodomésticos -un lavavajilla, una cocina y campana- de acero inoxidable y una combinación de materiales que le aportaban confort y funcionalidad.

Sabrina Rojas | Instagram

En esta postal, se puede ver una mesada de granito en forma de “L” en color gris claro. La misma tiene incorporada dos pequeñas bachas metálicas y utensilios de cocina perfectamente ordenados y al alcance de la mano; mientras en también se visualiza un desayunador de madera que aporta altura -también en forma lineal- y delimita el sector cocina. Gracias a los amplios ventanales que posee ese ambiente, la novia del exjugador cuenta con una presencia de luz natural durante gran parte del día.

Al llegar la noche, la panelista colocó sobre el techo dos lámparas acampanadas blancas con detalles dorados y unas luces empotradas en el techo que aportan la presencia de luz cálida formando una atmósfera más tenue y acogedora. Para protegerse del frío, en una de las paredes laterales del desayunador ubicó una estufa a gas natural haciendo juego con la estética del área en cuestión.

Cocina de Sabrina Rojas | Instagram

Así es la nueva cocina de Sabrina Rojas

Si bien Sabrina Rojas recurrió a expertos en remodelación de ambientes y decoración de interiores, mostró cómo es la dura etapa de tener la casa en obra. “Confío en el proceso”, escribió en un breve video que grabó compartiendo el caos lógico generado tras quitar absolutamente toda la cocina. Ruidos del taladro y escombros en el suelo es el resultado que está dejando hasta ahora esta construcción.

No obstante, la actriz les compartió a sus seguidores cuál será el resultado final de esta renovación estética que le está realizando a su vivienda. Para ello, utilizó una imagen creada con inteligencia artificial en la cual se puede observar un cambio radical. Al parecer, los electrodomésticos de acero inoxidable y la estufa en una de las paredes laterales es lo único que va a conservar.

Por su parte, la cocina estará atravesada por una misma gama cromática: los colores cálidos y neutros, con mucha presencia del tono marfil y madera. Así, las alacenas serán reemplazadas por un mobiliario en color madera clara, en composé con la madera que se pondrá en la barra desayunadora. Los muebles del bajo mesada cambiarán por un color claro, aunque sin detalles metálicos en las manijas como tenía la versión original.

La mesada estará compuesta por un mármol claro que tendrá tan sólo una bacha con la grifería en tono oscuro generando un leve contraste visual. De acuerdo con lo desplegado en las instantáneas que viralizó, los utensilios para cocinar ya no estarán a la vista y serán reemplazados por algunos elementos decorativos tales como floreros y macetas con plantas de hojas verdes armoniosamente distribuidas.

Ya no estará la presencia de lámparas colgantes, sino solo un artefacto de iluminación compuesto por un textil similar al mimbre, siguiendo en detalle la propuesta cromática y estética pensada. Finalmente, sumó banquetas con estructura de madera, respaldo circular y asientos tapizados en tono blanco, que están desplegadas en la parte de atrás de la barra, pero generando una continuación visual que fusiona la cocina con el comedor.

Proceso de remodelación de la cocina de Sabrina Rojas | Instagram

Siguiendo cada mínimo detalle de la remodelación de la cocina de su casa, Sabrina Rojas se calzó el rol de arquitecta y monitorea de cerca cómo va la obra que le va a cambiar por completo su hogar. Con buen sentido del humor y el estrés lógico de estar en obra, la modelo no le teme a luchar contra el polvo, los escombros y los ruidos con tal de cumplir sus anhelos de tener un espacio completamente renovado.

NB