Confirmaron los primeros tres nombres que suenan para Gran Hermano generación dorada: fecha de estreno y como inscribirse

Gran Hermano Generación Dorada prepara su debut en febrero de 2026, con Santiago Del Moro nuevamente al frente. Telefe reabrió el casting online y confirmó que esta edición mezclará por primera vez a celebridades con participantes anónimos. La propuesta promete renovar la dinámica del programa y sumar nuevos retos a la convivencia más observada del país.

Santiago del Moro

El anuncio se dio a través de las redes sociales de Santi Del Moro, donde compartió una imagen en sus historias de Instagram del emblemático ojo del reality acompañado por el enlace directo a la inscripción.

Los nombres más sonados para Gran Hermano generación Dorada

Aunque aún no hay confirmaciones oficiales, se conoció que la producción ya tiene en la mira a tres figuras reconocidas del espectáculo: Laura Bozzo, Joaquín Levinton y Andrea del Boca. La información fue adelantada en distintos programas de espectáculos, donde se destacó que los tres encajan en el perfil que busca el equipo creativo para esta nueva versión del reality.

Gran Hermano Generación dorada

Laura Bozzo, conocida por su estilo frontal y su historia en la televisión latinoamericana, sería una de las apuestas más resonantes. Levinton, líder de Turf, sumaría su costado musical y carismático, mientras que del Boca representaría el regreso de una figura histórica a la pantalla chica.

Cómo inscribirse al casting

El casting para formar parte de esta nueva edición de Gran Hermano continúa abierto para todo el público mayor de 18 años. Los interesados deben completar el formulario oficial disponible en la web de Telefe, donde se solicita una presentación personal en video y una breve descripción de sus motivaciones para participar.

Gran Hermano Generación dorada

Además, se mantiene vigente el sistema de “golden tickets”, un formato que permitirá a la producción invitar directamente a ciertos perfiles sin pasar por la selección tradicional. Esta combinación de famosos y desconocidos buscará renovar el espíritu del programa y sumar nuevos desafíos a la convivencia. Con las especulaciones en marcha y el casting en pleno desarrollo, la nueva temporada de Gran Hermano Generación Dorada ya empieza a despertar la expectativa del público.