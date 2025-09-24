Sarah Burlando tiene dos años y ya es una mini fashionista. La hija de Barby Franco y Fernando Burlando cautiva las redes sociales con sus tiernos looks. En esta oportunidad, la modelo compartió fotos de su reciente viaje a la playa y sorprendió al mostrar los glamorosos outfits que lució su pequeña.

Los 4 mini look fashionistas de Sarah Burlando de vacaciones: tendencias y ternura

Además de su amor por los caballos, la danza y las actividades en la nieve, Sarah Burlando se divierte armando sus propios looks al igual que su mamá Barby Franco. En su último viaje familiar, la niña de dos años se animó a posar con diferentes atuendos que causaron mucha ternura en los seguidores de la top model.

"Me acabo de dar cuenta que nunca subí fotos de nuestro viajecito", escribió Barby haciendo referencia a su estadía en un paradisíaco lugar con mar y arena. Su mensaje estuvo acompañado de varias postales de su primogénita luciendo outfits de diferentes estilos.

En la primera imagen, Sarah Burlando lleva un conjunto en color tierra de tela liviana con textura, compuesto por un top sin mangas con volados en la parte inferior y un short con el mismo detalle en el ruedo. El toque protagonista de este delicado diseño es un cuello bebé completamente bordado en tonalidad blanca, que suma contraste y brinda ese toque adorable a la prenda. Asimismo, su peinado acompañó el estilismo: dos colitas bien tirantes, adornadas con moños de tela en tono marrón para hacer juego con el set veraniego.

Sarah Burlando

En la segunda postal, Sarah Burlando luce un look total pink súper tierno: top y pollera en rosa pastel que se destacan por sus grandes moños. Este look glamoroso con mucho volumen recibió una lluvia de "likes" en Instagram y muchos halagos. El mismo se encuentra acompañado de una mini carterita con el mismo diseño que su conjunto y unas sandalias blancas. En esta vestimenta, la niña volvió a llevar un complemento en su cabello. Se trata de un moño rosa que combinó a la perfección con sus prendas llenas de personalidad y estilo.

Sarah Burlando

En la tercera, Sarah Burlando se muestra con un conjunto sastrero como los que luce su mamá Barby Franco. Este look estuvo compuesto por un chaleco con escote en V y botones oscuros, y un short. Su tono vibrante y diseño moderno lo volvió un outfit ideal para sus vacaciones en la playa. Posando con un chupete rosa viejo y sosteniendo una cartera Louis Vuitton con detalles de cuero marrón, la pequeña demostró una vez más que es mini fashionista.

Sarah Burlando

Por último, Sarah Burlando es fotografiada disfrutando del mar y la arena y llevando un look acorde para la ocasión. La hija de Barby Franco y Fernando Burlando luce una malla enteriza protegida del sol con una camiseta de manga larga en tonos degradé que van del celeste al amarillo. Este ítem le permite disfrutar del agua con tranquilidad y protección solar. Fiel a su estilo, Sarah eligió un cabello recogido con dos colitas y moñitos de color rosa.

Sarah Burlando

Estos son los 4 mini look fashionistas que Sarah Burlando eligió para sus vacaciones: conjuntos monocromáticos, prendas en tendencia y peinados que causaron pura ternura en los miles de seguidores de Barby Franco, quien no dudó en compartir que su hijita heredó su gusto por la moda.