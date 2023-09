Se filtraron imágenes de la nueva casa de Aníbal Lotocki en un barrio privado

Aníbal Lotocki es tendencia por las múltiples denuncias por mala praxis y desde la muerte de Silvina Luna es uno de los personajes más buscados. En LAM mostraron la nueva casa en la que se va a mudar el médico por la aglomeración de periodistas en la anterior.

Las imágenes de la nueva casa de Aníbal Lotocki en un barrio privado

En LAM mostraron una serie de fotografiás de la casa lujosa del cirujano y también revelaron el chat de los vecinos. Ángel De Brito explicó: "Encontró donde vivir. Ya ceño la casa y es para alquilar". Una de las angelitas dijo: "Le conviene alquilar por si le embargan los bienes".

"Ya generó odio dentro del grupo de los vecinos", expuso Maite. "Estaban tratando de utilizar el recurso de derecho de admisión para prohibirles la entrada", explicó la angelita. "Igual si está en el estatuto se podría hacer algo si no no", dijo Yanina Latorre.

"La casa esta ubicado en el barrio Parque Peró, es una casa de estilo racionalista, muy moderna. Fue Majo quien ceño la casa, pero fueron los dos a verla", declaró el conductor. Los vecinos se proclamaron al respecto y algunos comentarios sobre la llegada de Lotocki fueron en modo de broma.

"Se arma un quirofano acá; Según More Rial, el doc no tiene nada que ver; Se viene la serie, se graba en P. Peró; Garcas hay en todos lados, sobre todo en barrios privados; No creo que dure mucho en el barrio, unos añitos va a tener que estar en las sombras", son algunos mensajes de los nuevos vecinos de Aníbal Lotocki.

