Sebastián Ortega habló del rol clave de la China Suárez en el éxito de En el barro 2

La participación de Eugenia “China” Suárez en En el barro 2 fue una de las más comentadas desde que se estrenó la segunda temporada de la serie spin-off de El Marginal. En este marco, el propio Sebastián Ortega fue quien tomó la palabra y habló de cómo fue que se contactó con la actriz para ser una de las integrantes del staff, donde aseguró que las negociaciones -e incluso las grabaciones- se llevaron a cabo antes de que se desatara el WandaGate.

Sebastián Ortega respaldó a la China Suárez

La presencia de la China Suárez en En el barro 2 generó gran expectativa del público que sigue de cerca las producciones de Sebastián Ortega. El mediático y controversial romance de la artista con Mauro Icardi y la guerra virtual con Wanda Nara la puso indefectiblemente en el centro de la escena mediática, sobre todo, sobre su interpretación en la ficción. Invitado al programa radial Perros de la calle de Urbana Play, el propio director fue quien habló por primera vez de los motivos que lo llevaron a elegir su imagen para darle vida a Nicole.

Verónica Llinas, China Suárez | Instagram

“Cuando empezamos a hablar con la China no había surgido todo el revuelo mediático que pasó después. Nosotros filmamos hace mucho”, aseguró el guionista revelando que las grabaciones de la nueva entrega fueron mucho antes de que estallara la segunda temporada del WandaGate. En esta línea, el productor aseveró que hace aproximadamente un año y medio que se dio por concluida la entrega final de la ficción que conquistó la pantalla de Netflix.

Sebastián Ortega describió el trabajo de la China Suárez

El nombre de la China Suárez se mediatizó luego de que anunciara su flamante noviazgo con el jugador del Galatasaray. Desde ese entonces, generó visiones contrapuestas entre quienes se colocan en el team Wanda y el team China. Sin embargo, desde la mirada de los productores que trabajan junto a Sebastián Ortega, la imagen de la actriz era una de las cartas fuertes que tenían para contar la historia de las presas de La Quebrada.

“Gracias a Dios creo que su presencia y su interpretación estuvieron por encima de todo”, expresó sin rodeos el hijo de Palito Ortea destacando la importancia del proyecto audiovisual por encima del conflicto mediático con la exesposa de Mauro Icardi. Asimismo, destacó la dupla que realizó con la nueva villana de la serie, destacando la química de ambas en el papel: “El vínculo con Verónica Llinás estuvo muy bien”.

Así, sin ánimos de entrar en las polémicas televisivas y virtuales que tiñen a la China Suárez, Sebastián Ortega respaldó la decisión de sumar a la actriz a su célebre plantel de artistas. Por último, destacó su actuación dejando en claro la calidad artística y la caracterización de su personaje que llegó por mérito propio.

