Cómo fue la separación de Verónica Varano y Martín Lombardero tras 12 años de relación

Verónica Varano y Martín Lombardero fueron una de las parejas más consolidadas del ambiente artístico. Sin embargo, tiempo atrás, ambos decidieron finalizar su vínculo amoroso y continuar sus vidas por caminos diferentes. Ella fue la encargada de contar los motivos y cómo siguió su relación con su exesposo.

A seis años de la ruptura entre Verónica Varano y Martín Lombardero: los motivos

La historia de amor entre Verónica Varano y Martín Lombardero llegó a su fin durante un particular momento. En plena pandemia y mientras el país atravesaba el aislamiento obligatorio, la pareja decidió tomar caminos separados después de doce años de matrimonio.

La noticia se conoció en aquel entonces a través de Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, quienes dieron detalles de la situación sentimental de la exmodelo y el cardiólogo en El Run Run del espectáculo. Según contaron los periodistas, no se trataba de una crisis pasajera, sino de una separación concreta.

Verónica Varano y Martín Lombardero

“Estamos ante el fin de una pareja. No es una crisis, es una separación de hecho. Cada uno vive en su domicilio particular”, explicaron en aquel entonces al referirse a Verónica Varano y Martín Lombardero. Además, remarcaron: “Hasta hace poco tenían la libreta roja en el cajón. Estaban casados legalmente”.

En medio de la repercusión que generó la noticia en pleno 2020, los conductores también fueron contundentes al describir el motivo de la separación y aseguraron que entre ellos “se terminó el amor”. Luego, la propia Verónica Varano habló con PrimiciasYa y decidió aclarar cómo era su situación personal. La conductora explicó que el punto final con su marido había ocurrido varios meses antes de que se hiciera público y dejó en claro que la decisión había sido tomada de común acuerdo y en buenos términos.

“Hace casi seis meses que nos separamos, tomamos caminos distintos en la vida y está todo más que bien”, expresó en aquel momento. Lejos de referirse a la ruptura desde el conflicto, Verónica Varano destacó el vínculo que había construido durante más de una década con Martín Lombardero y tuvo palabras afectuosas hacia quien había sido su marido.

“Está todo perfecto porque Martín es un amor de persona y tuvimos doce años re lindos de matrimonio, no hay mucho más para decir”, aseguró. De esta manera, la exmodelo buscó ponerle un límite a las especulaciones y transmitir que, aunque la pareja había decidido terminar su relación, conservaban un vínculo de respeto y cariño después de tantos años compartidos.

Verónica Varano y Martín Lombardero

Así fue el matrimonio de Verónica Varano y Martín Lombardero

Verónica Varano y Martín Lombardero habían pasado por el altar en 2008 y durante su matrimonio lograron construir una familia ensamblada a partir de los hijos que ambos tenían de relaciones anteriores. La actriz es mamá de Nicolás, Arturo y María, fruto de su relación anterior con el empresario Fernando Elsztain. Por su parte, Martín Lombardero es padre de Ignacio y Francisco, también de una relación previa.

Aunque lograron formar una familia ensamblada, Verónica Varano y Martín Lombardero no tuvieron hijos juntos. A lo largo de los doce años de matrimonio mantuvieron un perfil relativamente reservado respecto de su vida privada y fueron consolidando una relación que, con el paso del tiempo, se convirtió en una parte importante de sus historias familiares.

Verónica Varano y Martín Lombardero

Con la separación, ambos comenzaron una nueva etapa por caminos diferentes. De hecho, por aquel entonces, quienes seguían las redes sociales de Verónica pudieron notar que ya no había fotografías junto a Martín en su cuenta de Instagram, otra señal del cambio que atravesaba su vida personal.

En resumen, así fue la separación de Verónica Varano y Martín Lombardero en pleno 2020 tras 12 años de relación: el punto final llegó seis meses antes de que trascendiera la noticia y se produjo en "buenos términos" según se encargó de revelar la presentadora a los medios.