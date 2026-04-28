Silvina Escudero se separó de su esposo Federico tras 9 años de relación

La suricata Pepe Ochoa reveló este martes en LAM (América TV) que Silvina Escudero se separó de Federico, el hombre que la acompañó durante 9 años de relación y con quién contrajo matrimonio en el 2022. Asimismo, la propia artista en diálogo con Ángel de Brito confirmó la noticia y, ventiló detalles de una crisis que venía desde hace tiempo y que finalmente no lograron superar.

Según trascendió, la pareja ya llevaba aproximadamente un mes separada y él se mudó del hogar que compartían. Aunque intentaron recomponer el vínculo en varias oportunidades, el desgaste terminó pesando más.

Una crisis que llevaba más de un año

Pepe Ochoa contó que la relación venía atravesando dificultades desde hace al menos un año. “Está separada hace un mes, él se mudó. Intentaron reanudar el tema, tuvieron crisis y volvieron varias veces”, detalló. En esta misma línea, remarcó que no hubo terceros en discordia: la ruptura se dio por desgaste.

Silvina Escudero y Federico

La palabra de Silvina Escudero

Tras conocerse la información, Ángel de Brito se comunicó directamente con la bailarina, quien confirmó la ruptura. Según contó el conductor, Silvina Escudero le aseguró que la decisión fue tomada de común acuerdo tras intentar salvar la relación. “Hace tiempo venían con este tema. Estuvieron en Brasil de vacaciones, volvieron y tomaron la decisión”, explicó.

La separación también fue comentada por Karina Iavícoli, compañera de Escudero en Polémica en el Bar, quien aseguró que no estaba al tanto pero que había notado cambios en su actitud. “Estuvo muy triste antes del verano, la veía mal. Hace unos días la noté distinta. Ahora entiendo”, expresó.

Silvina Escudero y Federico se habían casado en 2022, luego de varios años de relación. Él, siempre de perfil bajo y alejado del mundo del espectáculo, fue una figura clave en la vida de la artista, quien en varias entrevistas destacó la importancia de mantener su intimidad.

AM