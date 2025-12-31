La particular receta de Sofi "La Reini" Gonet para comer un manjar en Año Nuevo: “No me lo puedo perder”

El paso de Sofía “La Reini” Gonet en MasterChef Celebrity (Telefe) está dejando sus huellas en el mundo digital. Los conocimientos y las recomendaciones adquiridas por los tres prestigiosos jurados del ciclo que conduce Wanda Nara, la llevaron a expandir los límites de su paladar y a combinar sabores inimaginados. Es así que, en las últimas horas, la influencer revolucionó a sus fans con la mezcla de dos alimentos clásicos de las fiestas, asegurando que el resultado superó sus expectativas.

La Reini se sumó al desafío de Tik Tok

Si hay algo que esperan todos de las fiestas son los clásicos platos navideños. Es por ello, que las mesas comienzan a llenarse de platos tradicionales donde cada uno de ellos resaltan por sus particulares sabores y texturas. En este caso, La Reini decidió dejar atrás las estructuras y se sumó a las tendencias de redes sociales de probar nuevos sabores, brindándole a su paladar experiencias únicas.

Sofi "La Reini" Gonet | Instagram

Fiel a su espontaneidad, tomó una medialuna de manteca, la cortó al medio y, en vez de rellenarla con jamón y queso -un clásico de la cafetería- fue por más y le sumó una feta de vitel toné. “Viendo esta combinación en TikTok, un montón de creadores la probaron, así que no me lo puedo perder”, señaló mientras iba ensamblando los alimentos. “Dos combinaciones que ya por separado me encantan”, contó.

Este sanguchito navideño agridulce tuvo la aprobación de la participante de MasterChef Celebrity. “Está muy bueno”, dijo mientras iba explicando las sensaciones que le generaba al saborear por primera vez este acompañamiento típico del desayuno y la merienda con el infaltable de la Navidad. Esta nueva exploración gastronómica la llevó a tomar una impensada decisión: “Voy a llevar un par a la mesa navideña”.

Sofi "La Reini" Gonet | Instagram

La Reini se sinceró con sus seguidores

Uno de los rasgos característicos de La Reini es su transparencia y su honestidad brutal a la hora de establecer límites claros. Si bien este descubrimiento contó con su visto bueno, reflexionó: “La sigo prefiriendo por separado”. Conforme a los argumentos brindados, expresó que sólo lo comería en una fecha en particular y no como fuente de alimento diario: “Esta mezcla está muy rica, me parece que para Navidad está buena incluso. Pero yo seguiría eligiendo comer las medialunas por un lado y el vitel toné por otro”. Mientras algunos usuarios sostuvieron la incompatibilidad de estos dos sabores, otros celebraron

Esta aparición pública de Sofía Gonet se da en medio del escándalo mediático con su expareja, Homero Pettinato. El torbellino de emociones por la que está atravesando la mantiene en el borde de la cornisa virtual entre el desaparecer por unos días de las plataformas de interacción social o seguir activa mostrando redoblando la apuesta y aferrándose al cariño de sus seguidores.

Tras el portazo cibernético que dio al anunciar que se retiraba por unos días de las redes, La Reini volvió a sorprender a su fandom con una puesta en escena de lo más jugada a nivel gastronómico. Este gesto no sólo marcó su carisma para interactuar en la web, sino que su impronta disruptiva y su ambición por romper estructuras quedó a la vista una vez más. NB