Sofía Jujuy Jiménez reveló que su hermana Pilar es médium: “A ella le da miedo”

El universo de los famosos siempre esconde sorpresas y facetas insólitas que acaparan la atención de todos. En esta oportunidad, Sofía Jujuy Jiménez reveló un talento místico y totalmente desconocido que involucra de manera directa a su círculo íntimo más cercano.

Sofía Jujuy Jiménez reveló que su hermana menor es médium

El lado oculto de los piscianos: intuición y conexiones inexplicables según Sofía Jujuy

Durante el streaming Que alguien le avise, Sofía Jujuy Jiménez abrió su corazón y compartió una faceta totalmente desconocida de su familia. Con la simpatía y la espontaneidad que la caracterizan, la influencer se metió de lleno en un terreno poco convencional y reveló detalles místicos impactantes.

El relato comenzó cuando la modelo hizo referencia a los rasgos astrológicos de su hermana menor y explicó cómo se manifiesta esa sensibilidad tan particular. “Mi hermana, la más chica, la Pilar, es médium, ella lo sabe, pero le da miedo porque desde muy chica, ella es pisciana encima, los piscianos son muy intuitivos, sienten muchísimo, sienten más que el resto de la gente”, expresó frente al micrófono, destacando la carga energética que manejan las personas de dicho signo zodiacal.

Además, la modelo profundizó en cómo Pilar percibía cosas desde temprana edad. “Pilar es especial en este sentido porque una vez estábamos en México y vino una amiga mía mexicana con su hermana a visitarme porque sabían que yo estaba en México”, relató con entusiasmo sobre los primeros indicios de este talento extrasensorial que poseía su familiar.

La anécdota escaló rápidamente cuando la mediática describió el momento exacto en que este don se hizo evidente frente a sus ojos y los de sus allegados. Lejos de tratarse de una simple corazonada, la situación incluyó revelaciones precisas que dejaron a más de uno en estado de shock absoluto.

Según detalló Jujuy, la joven no conocía previamente a las personas que las acompañaban en aquel viaje. Sin embargo, la conexión espiritual fluyó de manera inesperada tras compartir una salida nocturna. “Pilar directamente no conocía, no sabía quién era Lucy ni la hermana, la conoció por mí porque estaban ahí y salimos las tres juntas, estuvimos ahí yendo a comer, no sé qué. Cuando volvemos, Pilar empieza a cambiar la voz, a hacer algo con la mano y a bajar información, a decirle cosas a mis amigas de su familia”, detalló con asombro sobre la transformación que sufría su hermana.

Pilar Jiménez, la hermana médium de Sofía Jujuy

La modelo recordó vívidamente las reacciones de su entorno al escuchar datos certeros que nadie más podía conocer. "Yo veía la cara de mis amigas sorprendidas, llorando una porque le hablaba de su abuelo con un mensaje concreto. Yo tipo '¿qué le está pasando a la Pilar?'', manifestó la modelo el temor que generaba la situación.

Pilar Jiménez: cómo convivir con un don extraordinario

Aceptar una habilidad de esta magnitud no resulta sencillo, y Sofía Jujuy Jiménez se encargó de remarcar que el proceso requirió tiempo y paciencia por parte de su hermana. En los inicios, la joven intentaba bloquear o ignorar por completo las señales que recibía del universo, abrumada por la intensidad de los mensajes.

Las Jiménez: Sofía, Pilar e Inés

El rol de la modelo fue fundamental para guiar a Pilar hacia la aceptación de su capacidad espiritual. “Al principio ¿qué hacía ella? Como que lo evitaba, lo rechazaba, claro, pero se dio cuenta que tuvo que aceptarlo y le dije 'Pilus, charlá con gente, informate, hacé cursos sobre el tema y dale forma sobre todo porque a veces no todo el mundo está listo para recibir esa información ni tiene ganas'”, aconsejó la influencer a su hermana menor durante la charla.

Para cerrar, la jujeña reflexionó sobre la veracidad de estos episodios y la nitidez con la que se presentan las vivencias paranormales en su cotidianidad familiar. “Son mensajes como muy claros que le bajan a ella que encima lo corrobora con la persona y se ponen a hablar, ¿entendés? Es creer o reventar, es muy fuerte”, concluyó ante la atenta mirada de los conductores del ciclo de streaming. Con su frescura característica, Sofía Jujuy Jiménez dejó en claro que la espiritualidad en su familia es tan real como imponente, consolidándose una vez más como una de las figuras más divertidas de la pantalla.