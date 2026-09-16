Gran Hermano: Ángel de Brito reveló quién será la ganadora si no cambian los porcentajes

La esperada final de Gran Hermano Generación Dorada se llevará a cabo este miércoles 16 de septiembre de 2026, generando una enorme expectativa en toda la televisión argentina. Luego de meses de intensas estrategias, placas y complejas convivencias, las dos participantes que lograron consagrarse como las grandes finalistas son Solange Abraham y Yisela "Yipio" Pintos, dejando en el tercer puesto a la mediática Charlotte Caniggia .

En las últimas horas previas a la gala, Ángel de Brito causó un verdadero revuelo al utilizar su espacio en las redes sociales para dar los primeros detalles sobre la tendencia del público y exponer abiertamente algunos porcentajes parciales de la votación telefónica, sembrando la incertidumbre total sobre quién terminará apagando las luces de la casa más famosa del país.

La final de Gran Hermano

Ángel de Brito reveló quién podría ser la ganadora de Gran Hermano

La gran definición de Gran Hermano Generación Dorada mantiene en vilo al país, desatando una ola de especulaciones y un nerviosismo absoluto entre los seguidores del reality. El desenlace, que se dará el miércoles 16 de septiembre, tras 205 días de programa, provocó las primeras peleas en redes sociales sobre quién se consagraría la ganadora. Sin embargo, Ángel de Brito decidió romper el misterio y se comunicó directamente con su comunidad de difusión en Instagram para filtrar datos oficiales de las últimas horas.

En un primer mensaje enviado por la noche, el conductor de LAM encendió las alarmas al revelar un escenario de paridad nunca antes visto en la televisión local, asegurando que las dos finalistas se encontraban en un empate técnico absoluto de 45,3% a 45,3%. Pocos minutos después, el periodista advirtió que la tendencia cambiaba minuto a minuto, pero finalmente arrojó la información definitiva recolectada por sus fuentes directas.

De acuerdo con la última actualización compartida, si las votaciones cerraran en este instante, la ganadora del certamen sería Sol con el 50.23% de los votos a favor, logrando imponerse en un final cabeza a cabeza. Por su parte, Yipio quedaría en el segundo lugar con un ajustado 49.77%. Estas cifras demuestran que la distancia entre ambas participantes es ínfima, dejando la corona al alcance de cualquiera si se produce un mínimo movimiento en el centro de cómputos.

Ángel de Brito reveló quién podría ser la ganadora de Gran Hermano

El paso por la casa de Gran Hermano de Sol Abraham y Yipio, las finalistas

El camino de ambas participantes dentro de Gran Hermano Generación Dorada estuvo marcado por estrategias brillantes, resistencia emocional y una evolución constante que las terminó depositando en el duelo definitivo. Por un lado, Solange Abraham se consolidó como la mente maestra de la competencia desde los primeros días. Su paso por la casa se caracterizó por un perfil analítico, liderando de forma silenciosa la mayoría de las nominaciones. Un momento clave en su juego fue cuando logró desmantelar al grupo de los "hermanitos originales" mediante una fulminante ejecutada en el momento justo.

Por el otro extremo de la convivencia, Yisela "Yipio" Pintos construyó su camino desde la resiliencia y el carisma absoluto. Al ingresar como una de las participantes menos conocidas, debió sortear numerosas placas de nominación consecutivas, ganándose el cariño de la gente gracias a su autenticidad y su humor espontáneo. El punto de inflexión para Yipio ocurrió durante la violenta crisis de convivencia a mitad de temporada, donde se plantó con firmeza frente a los líderes de la casa, ganándose el respeto de sus compañeros y convirtiéndose en un verdadero fenómeno popular tanto en la Argentina como en Uruguay, país que hoy unifica fuerzas para consagrarla campeona.

Sol Abraham y Yipio, las finalistas de Gran Hermano

Las expectativas son totales ante una de las definiciones más reñidas del reality. Todo el país aguarda el veredicto final, sabiendo que, tal como Ángel de Brito reveló, la corona de Gran Hermano se decidirá por un margen histórico y milimétrico.

A.E