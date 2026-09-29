Denisse González fue internada de urgencia por tercera vez: “Mañana me realizan una punción de médula”

Denisse González atraviesa nuevamente un momento delicado en medio del proceso médico que inició tras ser diagnosticada con púrpura trombocitopénica idiopática (PTI), una enfermedad también conocida como trombocitopenia inmune. La exparticipante de Gran Hermano debió ser internada por tercera vez e informó a sus seguidores cómo sigue su estado de salud.

Denisse González contó que la internaron nuevamente y explicó los motivos de la urgencia

Luego de registrar una nueva disminución del nivel en el nivel de plaquetas, Denisse González publicó un video en redes sociales desde la habitación de una clínica compartió con sus seguidores qué le sucedió que terminó internada por tercera vez y contó que los últimos controles médicos no arrojaron los resultados esperados.

Denisse González en la clínica internada por tercera vez//Instagram

La joven explicó que sus valores volvieron a descender y que, como consecuencia, los profesionales que siguen su caso decidieron avanzar con nuevos estudios. "Se terminó la buena racha. Bajaron las plaquetas otra vez, así que mañana me realizan una punción de médula", relató.

La punción de médula ósea será parte de los procedimientos destinados a obtener más información sobre el origen de las alteraciones que presenta. Hasta el momento, el cuadro requiere un seguimiento constante y los médicos continúan realizando estudios para determinar cuál es la mejor manera de abordar la situación.

En ese sentido, la influencer explicó que todavía quedan interrogantes por resolver y que el camino hacia una respuesta definitiva continúa abierto. "Toca seguir investigando, buscando respuestas y probando tratamientos", escribió al referirse a la etapa que atraviesa actualmente.

La actitud de Denisse González que conmueve las redes sociales

Denisse González viene atravesando este proceso desde hace un tiempo, con controles periódicos y distintas instancias de evaluación médica. La caída en el recuento de plaquetas constituye uno de los principales aspectos que los especialistas deben monitorear, mientras buscan establecer con mayor precisión cómo evoluciona su cuadro.

Hace algunos días atrás, fue diagnosticada de padecer púrpura trombocitopénica idiopática (PTI), una enfermedad autoinmune que provoca que el propio sistema inmunológico impidiendo que las plaquetas puedan ayudar a la sangre a coagular.

A pesar de la nueva internación y de la incertidumbre que genera tener que someterse a más estudios, la influencer decidió mostrarse optimista frente a sus seguidores. "Y bueno, en eso estamos… En unos días vuelvo a casa y seguimos como siempre. No queda otra que seguir”, expresó y también, en las imágenes bromeó: “¿Dónde estará que no responde? Yo internada por tercera vez”.

Denisse González//Instagram

Con esta nueva actualización, Denisse González volvió a hacer público un proceso que viene compartiendo de manera gradual con quienes la siguen desde su paso por la televisión. Mientras permanece bajo atención médica, deberá continuar con los estudios indicados por los especialistas para conocer cómo responde su organismo y avanzar en la búsqueda de respuestas sobre la causa de las recurrentes bajas de plaquetas.