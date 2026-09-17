Así es Delfina Da Corte, la hija de Sol Abraham, ganadora de Gran Hermano Generación Dorada

Sol Abraham es madre de su única hija Delfina Da Corte, la pequeña que tuvo con su expareja Marcelo Da Corte. Su paso por la casa más famosa y su llegada a la final del ciclo hizo que toda la atención se centrara en la niña, a quien, en un principio, la modelo buscó mantener alejada de la exposición mediática.

Delfina Da Corte, la hija de Sol Abraham que la acompañó en la gran final de Gran Hermano

Solange Abraham regresó a Gran Hermano y se consagró como la ganadora de esta edición Generación Dorada. Después de enfrentarse en la final con Gisela “Yipio” Pintos, la tucumana se quedó con el triunfo en una definición que tuvo a su familia como una de las grandes protagonistas. Entre las personas que estuvieron a su lado durante este recorrido se destacó especialmente Delfina Da Corte, su hija de 9 años.

Delfina es fruto de la relación de Sol Abraham con el productor Marcelo Da Corte. La niña nació el 2 de agosto de 2017, cuando la participante tenía 28 años. En aquel momento, la modelo compartió en sus redes sociales la felicidad por convertirse en mamá y publicó un emotivo mensaje para darle la bienvenida a su hija: “2 de agosto. Sólo tengo para decir gracias a toda esa energía inmensa. Cada célula de mi cuerpo está feliz. Bienvenida mi leoncita”.

Sol Abraham junto a su hija Delfina Da Corte

Pocos días después de aquel nacimiento, Sol Abraham había contado que el parto fue programado y por cesárea, y su entonces marido Marcelo Da Corte estuvo presente junto a ella. “Fue un momento increíble. Soñábamos tanto tenerla, que cuando la vimos salir y escuchar su primer llanto no lo podíamos creer”, relató tiempo atrás.

Sol Abraham junto a su madre y su hija Delfina Da Corte

Además, la ahora ganadora de Gran Hermano Generación Dorada había recordado con emoción el instante en que Delfina Da Corte fue colocada sobre su pecho: “La pusieron en mi pecho por unos minutos y se calmó. Mi marido temblaba de la adrenalina que genera un momento así”. Desde entonces, la relación entre madre e hija se convirtió en uno de los grandes pilares de la vida de Sol Abraham. En aquella oportunidad, incluso había confesado cuánto le costaba separarse de la pequeña: “Con Delfi no nos podemos desprender ni un solo segundo”.

Sol Abraham, su madre Norma y su hija Delfina Da Corte

Delfina Da Corte, la hija de Sol Abraham, apareció en Gran Hermano para acompañar a su mamá

Durante su regreso a la casa de Gran Hermano, Sol Abraham había hablado en distintas oportunidades sobre cuánto extrañaba a su hija. De hecho, ese vínculo tuvo un peso particular durante su recorrido por el reality, al punto de que la participante llegó a ser expulsada de la competencia luego de manifestar de manera reiterada esta cuestión. Más tarde, consiguió regresar gracias a un Golden Ticket y continuó su camino hasta convertirse en finalista.

En las horas previas a la gran final, la producción le dio a Sol Abraham la posibilidad de reencontrarse con sus seres queridos. Primero apareció su mamá, Norma, y luego ingresaron Delfina Da Corte, su hermana Noelia y su sobrino Felipe.

Norma, la madre de Sol Abraham, junto a su nieta Delfina Da Corte

El encuentro fue uno de los momentos más emotivos de la recta final y la presencia de Delfina Da Corte tuvo un significado especial para Sol, quien durante su estadía había remarcado en varias oportunidades que deseaba volver a encontrarse con ella.

Aunque durante buena parte del comienzo de su participación Sol Abraham mantuvo un perfil reservado respecto de su vida familiar, con el avance del reality comenzó a mostrar una faceta más personal. En sus redes sociales, la modelo suele compartir algunas imágenes junto a Delfina Da Corte, mientras que la abuela de la niña también suele publicar fotografías de su nieta.

La llegada de Delfina marcó un antes y un después en la vida de Sol Abraham. La propia concursante había contado años atrás que soñó mucho con convertirse en mamá y que la llegada de su hija fue un momento profundamente esperado junto a Marcelo Da Corte.

Delfina Da Corte junto a su tía, abuela y primo

Ahora, nueve años después de aquel nacimiento, Delfina Da Corte volvió a ocupar un lugar central en uno de los momentos más importantes de la vida de su mamá: estuvo presente durante su regreso al reality y pudo acompañarla en la recta final de una competencia que terminó con Sol Abraham como la nueva campeona de Gran Hermano Generación Dorada.

Sol Abraham ganó Gran Hermano frente a Yipio

La final de Gran Hermano Generación Dorada tuvo por primera vez a dos mujeres como protagonistas de la última instancia: Sol Abraham y Gisela “Yipio” Pintos. Después de varios días de encierro, el público definió a la ganadora mediante una votación que superó los 30 millones de votos según informó Santiago del Moro.

Finalmente, Sol se impuso con el 51,8% de los votos, mientras que Yipio obtuvo el 48,2%. De esta manera, Sol Abraham se convirtió en la campeona de la edición y recibió el premio principal de 70 millones de pesos, además de una casa prefabricada y otros beneficios establecidos por la producción.

Sol Abraham

En resumen: así es Delfina Da Corte, la hija de Sol Abraham, ganadora de Gran Hermano Generación Dorada, quien acompañó a su madre en la gran final del reality. Tiene 9 años y nació fruto de la relación pasada que la influencer tuvo con el productor Marcelo Da Corte.