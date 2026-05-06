El desgarrador momento en el que Manuel Ibero de Gran Hermano Generación Dorada se enteró de la muerte de su perra

En medio de la convivencia más aguerrida de la pantalla chica, los participantes de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) no sólo viven el juego con suma intensidad, sino que también reciben noticias “del afuera” que los dejan devastados. Este lunes, Big Brother decidió romper el aislamiento de Manuel Ibero, el exnovio de Zoe Bogach, para comunicarle la muerte de su perra Ambar. Como era de esperarse, esto repercutió anímicamente en el joven quien salió del confesionario roto en llanto.

Manuel Ibero vivió un desgarrador momento en Gran Hermano Generación Dorada

A diferencia de lo que ocurrió en otras ediciones anteriores, en esta temporada denominada Generación Dorada, Gran Hermano decidió cambiar algunas de sus estrictas reglas y los participantes pueden recibir noticias del mundo exterior. En esta oportunidad, Manuel Ibero fue llamado por el Big al confesionario -después de la gala de eliminación- y le trasladaron la triste noticia de que su perrita Golden retriever, había fallecido.

Manuel Ibero de Gran Hermano Generación Dorada con su perra Ámbar | Instagram

Este comunicado impactó de lleno en la estabilidad emocional del concursante quien no pudo contener las lágrimas, alarmando a todos sus compañeros de convivencia. Según él mismo le reveló a la casa, su mascota de 6 años falleció de manera repentina "mientras dormía y sin sufrir". La Casa, por su parte, intentó contenerlo en todo momento brindándole palabras de consuelo y abrazándolo con fuerza.

Si bien intentó calmar sus sentimientos, la desolación fue tal que se lo vio muy movilizado en diversas tomas durante toda la jornada. “Gracias por todo lo que me enseñaste”, lanzó al viento sentado en una reposera y mirando al cielo. En este marco, el participante de 25 años contó que el can era una parte fundamental de su familia y que la noticia golpea a todo su entorno.

“Tenía que estar yo. La tenía que despedir. De todas las cosas que pensé al entrar acá, la única que no pensé fue esa”, expresó entre lágrimas que no paraban de brotarle por los ojos. Minutos más tarde, al mirar una foto familiar junto a su can volvió a quebrarse: “No se tenía que ir ella. Hace 70 días que no estoy con ella, ¿qué voy a hacer cuando vuelva a mi casa?”.

La despedida de la familia de Manuel Ibero a Ámbar

Si bien Manuel Ibero mantiene un estricto aislamiento en Gran Hermano Generación Dorada, sus redes sociales se mantienen activas. Por tal motivo, al momento de hacerse pública la noticia, en su cuenta personal de Instagram fueron compartidos algunos registros y clips en los que se lo ve al muchacho disfrutar de su Golden retriever mostrando la unión y el inmenso cariño que tenía por su compañera de cuatro patas.

“Hoy nos toca afrontar un momento que nunca creímos afrontar. Nos toca despedirte Ámbar”, se pudo leer en el adiós que le dejó el hermano del influencer, Justo Ibero. Acto seguido, añadió: “Gracias por tanto amor, por cada momento y por ser parte de nuestra vida. Espero que nos volvamos a encontrar en todas nuestras vidas”.

Para Manuel Ibero, la muerte de Ámbar no sólo significó una pérdida irreparable, sino un motor para hacerse más fuerte dentro de Gran Hermano Generación Dorada. “Ahora ya dejó de ser por mí. Tengo un angelito en el cielo ahora, que me hace un poco más fuerte acá. Pero perdí a mi compañera, a mi mejor amiga”, le reveló a Santiago del Moro en la tradicional comunicación de las galas diarias. “Espero salir de esta tristeza que tengo. Nunca había experimentado algo así realmente, pero que me sirva para ser más fuerte”, concluyó con suma congoja.

NB