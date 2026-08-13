Las tiernas fotos de Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni, que ya tiene un año y medio

Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni, nació por cesárea el 4 de abril de 2025 y se convirtió en el primer hijo de la pareja. Desde su llegada al mundo, las redes sociales de la periodista y el empresario se transformaron en una suerte de álbum familiar, con tiernas postales que retratan el crecimiento del pequeño y distintos momentos de su vida cotidiana. Incluso, sus padres le crearon su propio perfil de Instagram, donde comparten imágenes y videos de sus actividades diarias, entre ellas algunas de las disciplinas deportivas que practica.

Así está Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni, que tiene un año y medio

Desde que anunciaron el embarazo y hasta su nacimiento, Sol Pérez y Guido Mazzoni compartieron con sus seguidores cada etapa de la dulce espera: el crecimiento de la pancita, las primeras pataditas y las demostraciones de cariño hacia el bebé. Cuando finalmente llegó al mundo, el amor por Marco se potenció y las redes se convirtieron en un reflejo de esta nueva vida en familia.

Marco Mazzoni, el hijo de Sol Pérez | Instagram

Cuando tenía alrededor de cinco meses y medio, la comunicadora compartió con sus seguidores un nuevo hito en el crecimiento del niño: comenzó a comer solito alimentos sólidos. A mediados de septiembre de 2025, mostró al pequeño durante su primera experiencia con la papilla y aprovechó la ocasión para pedirles consejos a sus seguidores: “Marco y su primera pera! Esta semana empezamos con la Alimentación Complementaria. ¿Me dan consejos?”.

Marco Mazzoni, el hijo de Sol Pérez | Instagram

Dos meses después de comenzar a gatear, el pequeño empezó a mostrar cada vez más interés por mantenerse de pie y desplazarse por sus propios medios. Sus padres fueron registrando ese proceso y compartiéndolo con sus seguidores, primero con imágenes en las que se lo veía intentando caminar sostenido de las manos o apoyándose en distintos lugares de la casa. Para su primer cumpleaños, el 4 de abril de 2026, ya había comenzado a dar sus primeros pasitos, un momento que fue celebrado por el matrimonio y que quedó registrado en las publicaciones de la pareja.

Marco Mazzoni, el hijo de Sol Pérez | Instagram

Con el paso de las semanas, esa primera aproximación a caminar se transformó en una actividad cada vez más frecuente: dejó de necesitar tanta ayuda y comenzó a recorrer la casa por su cuenta. Así, poco después de cumplir un año, sorprendió al animarse a caminar por sus propios medios, mientras su mamá compartía la emoción de acompañarlo en esta nueva etapa de su crecimiento. "Estamos todos de acuerdo en que empezó la etapa más difícil… Marco es un caminante", escribió en dicha oportunidad.

Marco Mazzoni, el hijo de Sol Pérez | Instagram

Marco heredó la pasión por los deportes como sus padres

Desde muy pequeño, el deporte comenzó a ocupar un lugar especial en la rutina de Marco, una pasión heredada de sus padres. Primero fue la natación, una actividad con la que se familiarizó durante sus primeros meses y que Sol Pérez y Guido Mazzoni acompañaron este nuevo proceso bajo el agua. Ahora, con apenas 18 meses, sumó una nueva disciplina a su agenda: el tenis. Hace pocos días tuvo su primera experiencia en una cancha de polvo de ladrillo, acompañado por un profesor y rodeado de otros chicos de su edad.

Marco Mazzoni, el hijo de Sol Pérez | Instagram

La primera clase estuvo pensada desde el juego y la exploración. Con una pequeña raqueta en sus manos, recorrió la cancha, exploró las pelotas y participó de distintas consignas que le brindaba su profesor. Más que aprender técnica, la propuesta buscó que tuviera una vivencia lúdica con el deporte y disfrutara de estos nuevos elementos.

Marco Mazzoni, el hijo de Sol Pérez | Instagram

Además de compartir cada etapa de su primera infancia, los looks que eligen para el nene también suelen llamar la atención. Desde conjuntos deportivos hasta prendas de impronta urbana kids, sus papás apuestan por propuestas cómodas, pero con un marcado sentido de la moda. En su guardarropa conviven desde prendas versátiles y atemporales, ideales para el día a día, hasta piezas más fashionistas y elegantes, que le aportan un toque de estilo a cada una de sus apariciones.

Sol Pérez junto a Marco Mazzoni, su bebé | Instagram

Con tan solo un año y medio, Marco Mazzoni, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni, ya se convirtió en una suerte de mini influencer que no solo conquista a sus padres, sino también a una comunidad digital que sigue con entusiasmo cada etapa de su crecimiento. Cada nueva experiencia -vacaciones en familia, días de relax o simplemente una tarde de juegos en su casa- se suma a un álbum digital que sus padres construyen día a día y que convirtió al pequeño en un protagonista indiscutido.