El look de Marco, el hijo de Sol Pérez en su primera clase de tenis

Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni, volvió a despertar suspiros en redes sociales. A través de unos tiernos videos que la periodista compartió en su cuenta personal de Instagram, se puede ver al niño, de tan solo 15 meses, explorar por primera vez una cancha de tenis de polvo de ladrillo. Para la ocasión, con raqueta en mano, lució un look deportivo, súper canchero e ideal para los días fríos, que no pasó desapercibido.

Así lució Marco, el hijo de Sol Pérez, para su primera clase de tenis

Desde que comenzó a caminar, Marco, el hijo de Sol Pérez no se queda quieto y saca a relucir su curiosidad a donde quiera que vaya. Si bien el pequeño practica natación desde sus primeros meses de vida, ahora sumó un nuevo desafío: esta vez, su mamá compartió todos los detalles de su primera clase de tenis sobre polvo de ladrillos.

El look de Marco, el hijo de Sol Pérez, para su primera clase de tenis | Instagram

Para la ocasión, vistió un tierno look urbano, canchero y de inspiración deportiva, pensado para mantenerse abrigado al aire libre sin resignar estilo. El pequeño llevó una campera puffer negra desabrochada, de corte clásico, con detalles horizontales en blanco a la altura del pecho y los hombros que aportan contraste y le dan un aire moderno a la prenda.

Debajo, completó el outfit con un buzo tejido gris de cuello alto, que suma una estética más sobria y funciona como una base neutra para el resto del conjunto. La combinación de texturas y tonalidades aporta calidez y armonía a la propuesta kids.

Uno de los grandes protagonistas del look fueron los pantalones de cuadros tipo damero en distintas tonalidades de gris. De calce amplio y cómodo, la pieza incorpora un guiño fashionista que rompe con la estética exclusivamente deportiva. Para los pies, Marco llevó zapatillas blancas de suela alta, un modelo de inspiración urbana que aporta volumen y termina de definir ese aire moderno y relajado propio del streetwear infantil. El estilismo se completa con el elemento más importante de la escena: la raqueta de tenis, que acompaña al nene mientras se desenvuelve sobre la cancha.

El look de Marco, el hijo de Sol Pérez, para su primera clase de tenis | Instagram

Así fue la primera clase de tenis de Marco, el hijo de Sol Pérez

Más allá del look elegido para la ocasión, Marco, el hijo de Sol Pérez también demostró sus primeras destrezas en esta nueva actividad. Bajo la atenta supervisión de su profesor y acompañado por otros niños de su edad, el pequeño recorrió la cancha con gran curiosidad y se animó a experimentar con distintos elementos propios de la disciplina. Durante la clase, colocó las tradicionales pelotitas amarillas sobre la raqueta, caminó con un aro gigante estilo ula ula y siguió con atención las indicaciones de su profesor, quien le explicó que debía dejarlo en el piso y pararse dentro.

“Hola tenis”, escribieron sus papás en un carrusel de fotos que compartieron en redes sociales para inmortalizar este día tan especial. Las imágenes registraron algunos de los momentos más tiernos de la jornada y permitieron ver al pequeño completamente concentrado en cada una de las propuestas de la clase.

De esta manera, Marco, el hijo de Sol Pérez sumó una nueva experiencia deportiva a su corta edad y volvió a convertirse en protagonista de las publicaciones de sus padres, esta vez desde una cancha de tenis y acompañado por sus nuevos compañeros de entrenamiento. Además, su look se robó todas las miradas, al combinar comodidad y abrigo con una impronta moderna y canchera, ideal para disfrutar de la actividad al aire libre sin perder el estilo.